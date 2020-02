Dia D de vacinação contra o sarampo acontece hoje em Cotia com foco no público de cinco a 19 anos

Vacinação em todas as UBSs segue até as 17h.





Desde segunda-feira (10/02), a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Saúde, realiza a 1º etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo para pessoas com idade entre 5 e 19 anos. A Campanha segue até o dia 13 de março. Neste sábado (15/02), está acontecendo a mobilização conhecida como Dia D, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), além de dois postos volantes: Centro Comercial Vianna Village e Shopping Granja Vianna [veja programação abaixo].





A mobilização do Dia D contará com a parceria da Secretaria da Mulher que viabilizou uma atividade carnavalesca, das14h às 16h, com apresentação do Bloco de Carnaval Desbundas Artes, no posto volante do Vianna Village. Haverá apresentação com marchinhas de Carnaval e músicas infantis.





De acordo com o Departamento de Vigilância Epidemiológica, Cotia seguirá a determinação do Ministério da Saúde e aplicará a vacinação mediante análise prévia (seleção) do histórico vacinal de cada pessoa. “A campanha tem o objetivo de garantir que esta faixa etária tenha pelo menos duas doses da vacina administradas na vida. Mais do que isso não é necessário”, explicou Silvana Silva, coordenadora epidemiológica de Cotia.









Dia D Vacinação contra o Sarampo





Dia 15 de fevereiro (sábado)





Todas as UBS’s: das 8h às 17h





Shopping Granja Vianna: das 9h às 17h – Rodovia Raposo Tavares, 23.500, Lageadinho





Centro Comercial Vianna Village: das 9h às 17h (Bloco de Carnaval Desbundas Artes, das 14h às 16h) – Rua Mesopotâmia, 109, Jd. Passárgada