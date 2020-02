Russo de 140kg ganha Força Bruta em Cotia

O russo Mikhail Shivlyakov conquistou, neste domingo, o Força Bruta, uma competição que reuniu alguns dos atletas mais fortes do mundo na atualidade, em evento realizado na Praça da Matriz em Cotia.

Baixo comparado com seus rivais, tem 1,78m de altura, mas muito forte, pesa 140kg, ele completou a competição com 11 pontos, seguido do polonês Mateusz Kieliszkowski, com 9, o inglês Terry Hollands com sete, e o americano Jerry Pritchett, com três.





No fim da prova, o russo agradeceu ao público que compareceu à arena e ainda fez uma dancinha. Quem se juntou ao gigante russo na coreografia foi o brasileiro Marcos Ferrari. Ele não participou da competição, mas fez uma aparição importante e bateu o recorde sul-americano da prova da cangalha, levantando 560kg por cinco metros em menos de um minuto.