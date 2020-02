Destaque

Até então motoristas tinham apenas 2 horas.

O Cotia e Cia já havia noticiado em novembro do ano passado que os motoristas de Caucaia do Alto diferentemente de Cotia não tinham 24h para regularizar o pagamento do estacionamento rotativo da Zona Azul. (relembre clicando aqui Porém, a partir desta terça-feira (4) a Zona Azul poderá ser pago até 24 horas após a notificação. Faixas com a novidade estão sendo fixadas em vários pontos do distrito.