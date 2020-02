Ano novo, vida nova! Confira dicas para ajudar as crianças e os pais no primeiro dia de aula

O texto abaixo é de respondibilidade de Melissa Issler (psicóloga e psicopedagoga do Espaço Vida Saúde e Acolhimento (crp 06/31898)



Para muitos de nós, adultos, essa frase não é bem verdade, mas para muitas crianças pequenas com certeza será! Principalmente aquelas que ingressarão na escola este ano. Seja por que irão para o 1º ano do ensino fundamental, seja por que ingressarão na pré-escola ou na creche. Mas será que podemos fazer alguma coisa para ajudar as crianças e seus pais?





Sim, e muito! Podemos ajudar com diversas dicas que com certeza ajudarão a passar por essa transição de uma forma mais natural e tranquila.





Neste artigo chamaremos de “cuidadores”, os responsáveis legais, pessoas que cuidam como avós, tios, pai ou mãe solo, enfim, aquele que é o responsável direto pela criança.





Nossa primeira dica: você sabia que o sucesso do processo de adaptação depende quase que 90% dos pais ou “cuidadores” da criança?





Explico: a criança neste idade ainda não é capaz de compreender a complexidade do mundo emocional. Logo ela sente o mundo e as pessoas a sua volta através das emoções de seus pais ou “cuidadores”. Desta forma, se quem cuida está tranquilo e seguro da decisão de ser agora o início da vidinha escolar ( ou pré-escolar) da criança, já teremos conseguido percorrer boa parte do caminho de uma forma bem legal. Segurança e tranquilidade são os sentimentos que estarão associados a esta nova etapa. Mesmo que haja um certo “chororo” e tristeza.





Então, vamos lá: Vocês, pais ou cuidadores, estão preparados? Mesmo assim, vamos ajuda-los mais um pouquinho!





Existem vários motivos pelo quais uma criança ingressa na pré-escola.





Necessidade: os “cuidadores” precisam trabalhar. Esse é um “dado de realidade”. Sem trabalho não tem dinheiro, sem dinheiro não dá pra se viver. Mas temos uma boa noticia: a quantidade de tempo que ficamos com nossos filhos não significa ter QUALIDADE.





Apesar dos pais trabalhadores ficarem fora de casa por longos períodos, o que contará será o tempo que ficam juntos quando chegam em casa. Excelentes pais e mães ou cuidadores não são aqueles que passam 18, 20 ou 24 horas com seus filhos e filhas, mas aqueles “ que o tempo que passam, se dedicam a eles de corpo e alma.” Mas, e a danada da CULPA?





Pois é, muitos pais e cuidadores se sentem culpados e querem compensar a falta de com presentes caros ou com tudo que a criança pede. Infelizmente, isso não resolve. Ao contrário, estabelece uma relação ruim e com baixa qualidade. A criança “aprende” que amar e se relacionar passa pelas coisas e seus valores e não pelas pessoas. Se você precisa trabalhar, se você deseja trabalhar, vá sem culpa! Seu filho ou filha sobreviverá a isso e se tornará um ser humano digno e responsável.





Vá em paz e com a consciência tranquila. Você não está abandonando ninguém. Quando voltar para casa, conviva, cuide, converse, não dê presente! Dê amor, carinho, afeto e atenção.





“Está na idade” ou “precisa conviver com outras crianças”- Este com certeza também é um motivo bem legal e precisa ser respeitado. Sim, conviver com outras crianças e adultos, com certeza ajudará muito no ingresso do seu filhx na escola formal. A criança se sentirá mais segura em diferentes ambientes, terá mais autonomia e independência, além de já iniciar um processo importante de desenvolvimento cognitivo, ou seja, de aprendizagem.





Aquisição de vocabulário, convivência social, inteligência socioemocional, responsabilidade, autonomia, além da pré-escola ser um laboratório de novas emoções, sentimentos, aprendizagem e experiências que irão contribuir muito na futura vida escolar.





Se esse é o principal motivo, sugerimos que seja uma escola de meio-período. Sabemos que a escolarização é importante mas a carga horário também deve ser mais leve, se houver condição familiar , tente fazer isso.