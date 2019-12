Ibiúna tem inscrições abertas para contratação de professores

Ibiúna

Concurso público visa preencher 52 vagas.





Professor de Educação Básica I (PEB I) - 5 vagas (R$ 2.394,21)

Professor de Educação Infantil I (PEI I) - 5 vagas (R$ 2.114,87)

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI) - 15 vagas (R$ 1.906,23)

Auxiliar de Professor (A.P.) - 15 vagas (R$ 1.906,23)

PEB-II de Educação Física - 12 vagas (Hora-Aula R$ 15,96)

Professor de Educação Especial para atuar em Sala de Recursos Multifuncional - 1 Vaga (R$ 2.394,21) A Prefeitura de Ibiúna publicou nesta semana o edital de abertura do concurso público número 01/2019 que visa preencher 52 vagas de professores, os salários variam entre R$1.906 e R$ 2.394. (veja a tabela abaixo)

As inscrições serão somente presenciais e implicarão no conhecimento prévio e aceitação das normas e condições estabelecidas no edital, em relação às quais os candidatos não poderão alegar desconhecimento.





As inscrições ficarão abertas nos dias 16, 17, 18, 19 e 20/12/2019, no horário das 8h30min às 16h00 (horário de Brasília), na Sede da Secretaria Municipal de Educação, situada na Avenida São Sebastião, n° 192 - 4º Piso, Centro, Ibiúna.

A prova será realizada no dia 19 de janeiro, clique aqui e acesse o edital completo.