Motorista desce do carro para verificar falha mecânica e morre atropelado no Rodoanel

Foto: Artesp

Um motorista morreu atropelado em um acidente no Rodoanel Mário Covas, em Barueri, no final da tarde desta terça-feira (6). A ocorrência foi registrada no km 10,7.

De acordo com a concessionária que administra o trecho, ele parou e desceu do veículo para avaliar uma falha mecânica e foi atingido por um caminhão leve que seguia na mesma direção.Até a última atualização desta reportagem, o tráfego estava congestionado do km 10 ao km 12 no sentido interno.A concessionária informou que aguardava a Polícia Técnica e a funerária para a remoção do corpo no local.