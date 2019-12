SBT recebe alunos de escola pública de Cotia

Publieditorial

Os passeios são gratuitos, é fornecido transporte e kit lanche.





Na última terça-feira (10), a emissora SBT recebeu um grupo de alunos da escola EE Idomineu Antunes localizada no Parque Bahia em Cotia, os estudantes compuseram a plateia do programa The Noite com Danilo Gentili, Elenco e convidados.













O passeio foi intermediado pelo caravanista Ricardo Rodrigues, profissional com mais de 10 anos de experiência, a qual organiza as caravanas através do grupo no facebook Caravanas de Cotia





"Todos os meses realizo de 3 a 6 caravanas para as emissoras, é um trabalho onde me sinto muito realizado em apresentar o universo da TV para as pessoas, e sei que muitas delas realizam sonhos de chegar próximo á um ídolo, fora o conhecimento agregado. Sempre busco fazer convites as escolas para uma visita com os alunos, é importante eles romperem as barreiras de nosso município, observarem as dimensões das empresas, as distancias e principalmente conhecer novas profissões, verem que existem diversos caminhos profissionais a serem seguidos, encaro como se fosse uma ação social, acredito que a TV faz parte da vida da maiores das pessoas, todos deveríamos saber como a ela é feita" destaca Ricardo.





Os passeis são gratuitos, é oferecido transporte (com ônibus com ar condicionado), kit lanche e ainda alguns sorteios de brindes para o grupo.





"Sempre estou aberto a novas escolas, faculdades, cursinhos e pessoas para poder proporcionar esse passeio, basta entrar contato comigo pelo telefone 11 9 6657 5661 ou pelo grupo no facebook, para turmas de faculdade, existe a possibilidade de realizar um tour junto a emissora, onde os alunos presentes recebem um comprovante para horas complementares." finaliza o caravanista.





Ricardo Rodrigues, caravanista durante o Teleton 2019