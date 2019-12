Caminhão tomba e pega fogo na Raposo Tavares

Raposo Tavares

Acidente deixou ao menos 2 vítimas fatais.

Foto: Márcio Silveira.

Um caminhão tombou e pegou fogo na tarde desta segunda-feira (16) na Rodovia Raposo Tavares, na altura do KM 20 entre Cotia, São Paulo e Osasco.





O acidente aconteceu, embaixo do Rodoanel Mário Covas, no sentido interior. Além do caminhão, outros três veículos se envolveram no acidente.