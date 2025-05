Motociclista morre atropelado por carreta no Rodoanel nesta terça-feira (6)

Ocorrência foi registrada no km 28,5 da rodovia, em Embu das Artes; motorista de veículo envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro

Foto: Artesp

Um motociclista morreu após ser atropelado por uma carreta no Rodoanel Mário Covas na manhã desta terça-feira (6). O acidente ocorreu por volta das 8h no km 28,5, em Embu das Artes.

Segundo a concessionária que administra o trecho, o motociclista trafegava pela pista interna quando foi atingido na lateral por um veículo. Com a batida, o piloto da moto caiu.Ainda de acordo com a concessionária, uma carreta que vinha logo atrás não teve tempo hábil para frear ou desviar e atropelou o motociclista, que morreu no local. O motorista do carro envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro.O corpo da vítima foi removido por volta das 11h30. Não houve outros feridos.