Cotia registra alta de 22% nos casos de estupros nos primeiros 10 meses de 2019

Polícia

De janeiro a outubro deste ano, cidade registrou 51 crimes de estupros.





Um crime bárbaro e que em alguns casos nem mesmo os criminosos mais perigosos do país aceitam teve aumento de 22% nos 10 primeiros meses de 2019 se comparado com o mesmo período do ano passado.





O crime de estupro registrou 51 casos neste ano, no mesmo período em 2018, foram 40 registros. O número leva em conta boletins de ocorrência registrados em todas as delegacias de Cotia e contabilizam o estupro de vulnerável que são casos em que o agressor tem presunção de violência.





Casos em 2018: 40 (de Janeiro a outubro)

Os dados são da Secretaria de Segurança Pública que divulga mensalmente os dados criminalísticas do estado.