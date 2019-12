Settrans começa a instalar cabines de pagamento e regularização de zona azul em Cotia

Destaque

Até então só era possível comprar Zona Azul em estabelecimentos comerciais ou pelo aplicativo.









Onde comprar tíquete de zona azul? Caucaia do Alto Posto Autorizado (compra e regularização) Endereço Bar/Carreto Rua José Lopes Neto, s/nº Droga Pense+ Av. Roque Celestino Pires, 1192 Banca Caucaia Av. Roque Celestino Pires, 1202 Droga Pense+ Av. Inocêncio Pires de Oliveira, 15 Restaurante Planeta Av. Inocêncio Pires de Oliveira, 139 Farmácia Edson Av. Inocêncio Pires de Oliveira, 285 Macarrão e Cia Av. Inocêncio Pires de Oliveira, 387 RP Acessórios Rua Gertrudes Maria de Camargo, 9 E.D.M Loja de Roupas Rua Gertrudes Maria de Camargo, 14 Deliccia’s Rua Manoel Carlos Ferras de Almeida, 20 KBÇA / Informática Praça dos Romeiros, s/nº Cabine Telefônica Rua Gertrudes Maria de Camargo, 1211



Cotia Clarindo Informática Av. Nossa Senhora de Fátima, 833 C&W Av. Prof. Manoel José Pedroso, 193 Ótica Central Av. Prof. Manoel José Pedroso, 188 Bazar Crys Rua Lopes de Camargo, 56 Ótica Portão Rua Jorge Caixe, 108 Portão Banca Informativa Av. Nossa Senhora de Fátima, 321 Madri Educacional Rua Guido Fecchio, 379 (entrada Galeria Matriz) Restaurante Alecrim Rua Turmalina, 55 Jd Nomura Rose Cosméticos Rua Ângelo Prado Sobrinho, 53 Jd Nomura Lembrim Rua Batista Cepelos, 150 Bicicletaria Kennedy Rua Benedito Lemos Leite, 43 JC Cartuchos Rua Dez de Janeiro, 219 BB Sound Rua Guido Fecchio, 395 Vitória Informática Rua Topázio, 571 Jd Nomura Clínica Estética Rua Água Marinha, 45 Café Encanto Rua Ernesto Lemos Leite, 198 Connect Celular Elet. Acessório Av. Prof. Manoel José Pedroso, 340 lj 1 Papitos Burgues Rua Zacarias Antônio da Silva, 142 ND Presentes Rua Kater Name, 96 Denis Eletrônicos Rua Jorge Caixe, 80B Speedycell Rua Safira, 10



Aplicativo Panda Parking_Multi Cidades (compra) Disponível para IOS e Android Cabines fixas (compra e regularização) Praça da Matriz Praça Joaquim Nunes Em frente à Prefeitura (av. Prof. Manoel José Pedroso – Jd Nomura)



Quem passa pela região central e em frente à Prefeitura de Cotia já deve ter notado a presença de cabines de zona azul. A novidade está sendo implantada pela Secretaria de Transportes e Trânsito (Settrans) para facilitar ainda mais a vida dos motoristas na hora de comprar o tíquete de uso das vagas rotativas ou fazer a regularização. Atualmente, créditos na zona azul podem ser comprados via aplicativo Panda Parking ou em um dos 21 postos de vendas, em Cotia, e em 12 postos autorizados em Caucaia do Alto [veja abaixo].Estão previstas as instalações de três cabines de zona azul: em frente à Prefeitura, na avenida Professor Manoel José Pedroso (já em funcionamento), na Praça da Matriz de Cotia e na Praça Joaquim Nunes (começam a funcionar nos próximos dias). “”, disse Joaquim Brechó, titular da Settrans.