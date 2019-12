Campanha de coleta de óleo usado arrecadou quase 7 mil litros neste ano em Cotia

Destaque

Campanha "Lugar de Óleo de Cozinha Usado é na Escola" arrecada o óleo em 50 escolas municipais e estaduais de Cotia.







Escolas Certificadas 2019 - Cotia CE Ana Maria dos Santos Souza

CE Doutor Délio Lima Júnior

CE Jardim das Graças

CE José Roberto Maceno

CE Recanto Suave

EM Isabel Ribeiro Leal Leite

EM Recanto Vista Alegre

EM Benedicta Vaz Pedroso de Albuquerque

EM Joaquim de Moraes Victor

EM Joaquim Pereira da Silva

EM Prof. José da Costa Chaves

EM Aguinaldo Souza Estrela

EM Assis José de Oliveira

EM Bairro São Miguel

EM Chácara Canta Galo

EM Crianças de Cotia

EM Crianças de Cotia II

EM Deusnil Gonçalves de Souza

EM Francisco Ferreira

EM Francisco Nunes de Oliveira

EM Honorio de Sylos

EM Ildefonço Emiliano

EM Jardim Cotia

EM Jardim Panorama

EM Jocinéia de Melo

EM Portal da Primavera

EM Prefeito Ivo Mario Isaac Pires

EM Professora Otilia Freire dos Santos

EM Professora Ana Maria Pereira

EM Rosa Augusta de Moraes

EM Sidrônia Nunes Pires

EM Teresa Benvinda Hervey Costa Maia

EM Turiguara

EM Vicente Maciel

EM Vicentina Pires de Oliveira

EM Jardim Rosalina

EM Geraldo Gonçalves dos Santos

EM Professora Maria Aparecida de Oliveira Pedroso

EM Gaspar de Godoi Moreira

EM José Mendes da Silva

EM Recanto Suave

CE Jardim Araruama

EM Cândido Pinto

CEUC Caucaia

EM Edith dos Santos Silva

EE Idomineu Antunes Caldeira

EE Professor José Barreto

EE República da Costa Rica

EE Sidrônia Nunes Pires

O Programa Meio Ambiente nas Escolas, presente em Cotia com a Campanha “Lugar de Óleo de Cozinha Usado é na Escola”, encerrou o ano de 2019 com um salto 82% no volume de material coletado nas escolas participantes: em 2018, foram coletados 3.744 litros de óleo de cozinha usado, neste ano, foram 6.815. O número de escolas participantes também saltou de 40 para 50 entre os anos. Em um evento, no Templo Zu Lai, na última semana, as escolas participantes da Campanha receberam a certificação.A Campanha acontece em Cotia com o apoio do Instituto AUÁ e Preserva Reciclagem de Óleo, com patrocínio da empresa Louis Dreyfus Company (Óleo Vila Velha), em parceria entre as Secretarias de Meio Ambiente e Agropecuária e de Educação.Entre as escolas estreantes na Campanha, está a EM Profª Otília Freire dos Santos Shimada, localizada no Jardim Sabiá. O diretor, Ricardo de Oliveira, esteve na cerimônia de entrega da certificação e falou sobre a adesão. “”, disse Ricardo.As escolas participantes da campanha recebem uma bombona onde é depositado o óleo levado pelas próprias crianças. “”, disse o Secretário de Educação, Luciano Corrêa.