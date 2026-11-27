Ao Cotia & Cia, concessionária informou que transferência do ponto de cobrança ocorrerá no segundo semestre de 2027; estrutura atual deverá ser mantida para monitoramento do tráfego

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A concessionária Motiva Sorocabana informou que a mudança do ponto de cobrança do pedágio eletrônico (free flow) na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em São Roque, tem previsão inicial de ocorrer no segundo semestre de 2027. Segundo a empresa, o projeto está em fase de estudos e poderá sofrer alterações.

A manifestação foi enviada aoapósA proposta prevê a instalação de um novo pórtico nas proximidades do km 46, que assumirá a cobrança atualmente realizada na estrutura localizada no km 48,8.Com a mudança, o pórtico atual deverá deixar de cobrar a tarifa e passar a atuar exclusivamente no monitoramento do tráfego. Até a conclusão dos estudos e a eventual implantação da nova estrutura, porém, a cobrança continuará normalmente no ponto em operação.A transferência da cobrança já havia sido prevista pelo Governo do Estado de São Paulo por meio do Termo Aditivo Modificativo nº 03/2026, publicado no Diário Oficial em 23 de abril deste ano.O documento estabelece a transferência da cobrança do atual Pórtico P06, localizado no km 48,8, para uma nova estrutura, identificada como Pórtico P6A. O equipamento deverá ficar entre os quilômetros 46,4 e 46,7, próximo à divisa entre São Roque e Vargem Grande Paulista.A alteração atende a uma reivindicação apresentada pela Prefeitura de São Roque, que apontou impactos socioeconômicos sobre aproximadamente 5 mil moradores de bairros como Caetê, Carmo, Vila Lino, Las Brisas, Sun Valley, Serrinha e Jardim Camargo.Segundo a justificativa apresentada pelo município, esses moradores utilizam frequentemente o trecho da rodovia para deslocamentos até a região central de São Roque.Uma das definições do aditivo estadual é que a estrutura atualmente instalada no km 48,8 não será desmontada. Com a transferência da cobrança, o equipamento passará a funcionar como Pórtico de Aferição P06, com sistemas destinados à detecção, contagem e classificação de veículos.Na prática, o local deixará de realizar a cobrança de pedágio e será utilizado para monitoramento e levantamento de dados sobre o tráfego na rodovia.O documento também estabelece que a cobrança permanecerá no pórtico atual até que a concessionária conclua a implantação da nova estrutura e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) realize a homologação dos dispositivos.A previsão inicial de operação no segundo semestre de 2027, informada pela Motiva Sorocabana, representa uma atualização em relação ao prazo anteriormente anunciado pelo prefeito de São Roque, Guto Issa, que havia confirmado a previsão de mudança até abril de 2027.