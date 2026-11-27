Moradores poderão conhecer o projeto e apresentar questionamentos

Foto: Prefeitura de Cotia

Cotia receberá, na próxima quarta-feira (2 de dezembro), uma das três audiências públicas que vão apresentar e discutir o projeto da Linha 22-Marrom do Metrô. O encontro será realizado às 17h, no Teatro do Colégio Desafio, localizado na Rua Ametista, 21, no Jardim Nomura.

Osasco: 1º de dezembro (terça-feira), no Teatro do CEU José Saramago, Avenida João de Andrade, 1.355, Jardim Santo Antônio.

Cotia: 2 de dezembro (quarta-feira), no Teatro do Colégio Desafio, Rua Ametista, 21, Jardim Nomura.

Butantã (São Paulo): 3 de dezembro (quinta-feira), no auditório da Universidade São Judas, Avenida Doutor Vital Brasil, 1.000.

Convocada pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), a audiência integra o processo de licenciamento ambiental do empreendimento, que prevê a ligação entre Cotia e a região de Sumaré, na capital paulista, passando por Osasco e pela zona oeste de São Paulo.Além de Cotia, estão previstas outras duas reuniões: a primeira será realizada em Osasco, na terça-feira (1º), e a última ocorrerá no Butantã, na quinta-feira (3). Todas começam às 17h.De acordo com o projeto apresentado pelo Metrô, a Linha 22-Marrom terá aproximadamente 29 quilômetros de extensão e 19 estações, com previsão de atender cerca de 650 mil passageiros diariamente.O traçado prevê integração com outras linhas de transporte sobre trilhos. Entre as conexões estão a Linha 4-Amarela, na estação Faria Lima; a Linha 9-Esmeralda, em Hebraica-Rebouças; e a Linha 2-Verde, na estação Sumaré.Com as integrações, passageiros de Cotia e Osasco poderão acessar diferentes corredores do sistema metroferroviário na zona oeste da capital.Atualmente, o empreendimento está na fase de licenciamento ambiental e de seleção das empresas responsáveis pela elaboração do projeto básico. Essa etapa deverá detalhar os métodos construtivos, as interferências urbanas, as eventuais desapropriações e os custos estimados.O projeto básico servirá de referência para a futura contratação das obras. Até o momento, não há previsão anunciada para o início da construção.Durante as audiências públicas, a população poderá conhecer o Estudo e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima), além de apresentar dúvidas, sugestões e questionamentos sobre o empreendimento.A inscrição será feita presencialmente, no próprio local da reunião, a partir das 16h, uma hora antes do início.Todas as audiências estão previstas para começar às 17h, com inscrições presenciais a partir das 16h.