Investigado é apontado pelo Ministério Público como operador financeiro da organização criminosa e já foi condenado por tráfico de drogas

Foto: Reprodução

durante a Operação Disfonia, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (FICCO/SP) e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo. Um homem apontado como operador financeiro de uma organização criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) foi preso em Cotia nesta terça-feira (24),em São Paulo (FICCO/SP) e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo.



Cinco pessoas foram presas



A Operação Disfonia resultou em cinco prisões desde sexta-feira (20). Entre os detidos está Elvis Riola de Andrade, conhecido como “Cantor”, apontado pelas autoridades como integrante da cúpula do PCC, além de sua esposa, Lilian Caetano de Andrade.



Confira os presos:



Elvis Riola de Andrade, o “Cantor”: preso na sexta-feira (20), em Ilha Grande, Angra dos Reis (RJ).

Lilian Caetano de Andrade: detida na segunda-feira (23), em Corumbá (MS), quando tentava deixar o Brasil em direção à Bolívia.

Lucas Chodi Kudo: preso na terça-feira (24), em São Bernardo do Campo (SP).

Wesley Almeida da Costa Souza: preso na terça-feira (24), em Cotia (SP).

Gabriel Silva Cazonato: preso na terça-feira (24), em Sorocaba (SP). A Operação Disfonia resultou em cinco prisões desde sexta-feira (20). Entre os detidos está Elvis Riola de Andrade, conhecido como “Cantor”, apontado pelas autoridades como integrante da cúpula do PCC, além de sua esposa, Lilian Caetano de Andrade.Confira os presos:

Ao todo, a Justiça expediu sete mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão. As diligências ocorreram também na capital paulista, Praia Grande e em outros municípios do Estado. Dois investigados continuam foragidos.



Suspeito preso em Cotia é apontado como operador financeiro



De acordo com a investigação, Wesley Almeida da Costa Souza já foi condenado por tráfico de drogas e teria movimentado milhões de reais por meio de transferências sucessivas, inclusive para a empresa WL Studio Ltda., que também está sob investigação.



Os investigadores identificaram ainda uma empresa ligada a ele que teria continuado registrando operações financeiras mesmo após seu encerramento formal.



Outros dois investigados também são apontados como operadores financeiros. Lucas Chodi Kudo teria realizado transferências expressivas e incompatíveis com sua renda declarada, enquanto Gabriel Silva Cazonato é suspeito de movimentar grandes quantias, efetuar pagamentos a integrantes do grupo e participar de transações envolvendo empresas do setor de veículos.



Investigação envolve familiares e empresas



Segundo os investigadores, Elvis e Lilian teriam estruturado uma rede de empresas, familiares e terceiros para movimentar dinheiro do tráfico e ocultar patrimônio.



Elvis é apontado por órgãos de inteligência da Polícia Federal e da Polícia Militar como responsável pela coordenação das atividades do grupo. Ele já cumpre pena pela execução de um agente penitenciário, ocorrida em 2009.



Uma das empresas investigadas é a Imaginare Administração de Imóveis Próprios e de Terceiros Ltda., que teria sido utilizada na aquisição de imóveis de alto valor.



Lilian, por sua vez, é apontada como uma das responsáveis pela administração financeira da organização. A Polícia Federal identificou movimentações expressivas por meio da WL Studio Ltda., considerada pelos investigadores uma possível empresa de fachada.



Áudios armazenados em uma conta digital atribuída a ela também foram analisados. Segundo a investigação, as conversas indicariam participação na administração de pontos de venda de drogas, cobrança de valores e controle financeiro do grupo.



Os dois filhos do casal e uma empregada doméstica da família também aparecem na investigação. Segundo as autoridades, empresas, imóveis e veículos registrados em seus nomes apresentariam valores incompatíveis com a capacidade financeira declarada, levantando suspeitas de que teriam sido utilizados para ocultar patrimônio.



Justiça determina bloqueio de R$ 45,6 milhões



A Justiça autorizou o sequestro e a indisponibilidade de bens e valores de 11 pessoas físicas e seis empresas investigadas, até o limite de R$ 45.686.776,68.



A medida pode atingir imóveis, veículos, contas bancárias, investimentos e criptomoedas.



A decisão foi assinada em 9 de outubro pelo juiz Djalma Moreira Gomes Junior, da Vara Regional das Garantias de Osasco. Também foi autorizado o acesso aos dados de celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos apreendidos durante as buscas.



Ao solicitar as medidas, a Polícia Federal apontou riscos de fuga, destruição de provas, intimidação de testemunhas e ocultação de patrimônio. O Ministério Público também alertou para a possibilidade de integrantes do grupo serem pressionados por lideranças do PCC a assumir individualmente a responsabilidade pelos crimes.



As investigações continuam para esclarecer a extensão do esquema financeiro e identificar a participação de todos os envolvidos.



A Justiça autorizou o sequestro e a indisponibilidade de bens e valores de 11 pessoas físicas e seis empresas investigadas, até o limite de R$ 45.686.776,68.A medida pode atingir imóveis, veículos, contas bancárias, investimentos e criptomoedas.A decisão foi assinada em 9 de outubro pelo juiz Djalma Moreira Gomes Junior, da Vara Regional das Garantias de Osasco. Também foi autorizado o acesso aos dados de celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos apreendidos durante as buscas.Ao solicitar as medidas, a Polícia Federal apontou riscos de fuga, destruição de provas, intimidação de testemunhas e ocultação de patrimônio. O Ministério Público também alertou para a possibilidade de integrantes do grupo serem pressionados por lideranças do PCC a assumir individualmente a responsabilidade pelos crimes.As investigações continuam para esclarecer a extensão do esquema financeiro e identificar a participação de todos os envolvidos.

O suspeito foi identificado como. Segundo as investigações, ele teria movimentado milhões de reais e realizado transferências financeiras para empresas que estão no centro da apuração sobre lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. A reportagem não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.A operação investiga uma organização criminosa ligada ao PCC, suspeita de estruturar um esquema envolvendo empresas, familiares e terceiros para ocultar patrimônio e disfarçar a origem de recursos ilícitos.