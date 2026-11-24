A transferência já havia sido formalizada pelo Governo do Estado de São Paulo por meio do Termo Aditivo Modificativo nº 03/2026, publicado no Diário Oficial em 23 de abril deste ano.O documento estabelece a transferência da cobrança de tarifa do atual pórtico P06, localizado no km 48,8, para uma nova estrutura, que será identificada como Pórtico P6A. O equipamento ficará entre os quilômetros 46,4 e 46,7, próximo à divisa entre São Roque e Vargem Grande Paulista.A alteração atende a uma demanda apresentada pela Prefeitura de São Roque, que apontou impactos socioeconômicos sobre aproximadamente 5 mil moradores de bairros como Caetê, Carmo, Vila Lino, Las Brisas, Sun Valley, Serrinha e Jardim Camargo.Segundo o documento, essas pessoas utilizam frequentemente o trecho para deslocamentos até a região central do município.Uma das definições do aditivo é que a estrutura atualmente instalada no km 48,8 não será desmontada. Com a entrada em operação do novo ponto de cobrança, o equipamento antigo passará a funcionar como Pórtico de Aferição P06, com sistemas destinados à detecção, contagem e classificação de veículos.Na prática, o local deixará de realizar a cobrança de pedágio e será utilizado para monitoramento e levantamento de dados sobre o tráfego na rodovia.O documento também estabelece que a cobrança continuará sendo feita no atual pórtico até que a concessionária conclua a implantação do novo equipamento e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) realize a homologação dos dispositivos.entrou em contato com a Artesp e com a concessionária Sorocabana, responsável pela administração do trecho, para solicitar informações sobre o cronograma de implantação do novo pórtico e os procedimentos previstos para a transferência da cobrança. Até a publicação desta reportagem, porém, não houve retorno. O espaço permanece aberto para manifestação das empresas e do órgão estadual.