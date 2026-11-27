A pele bronzeada ainda é associada à beleza, à saúde e à vitalidade. Mas será que existe uma maneira saudável de conquistar esse tom dourado tão desejado? Do ponto de vista dermatológico, não existe bronzeamento seguro provocado pela radiação ultravioleta.





O bronzeado é, na verdade, uma resposta de defesa da pele à exposição solar. Ao receber radiação ultravioleta, a pele aumenta a produção de melanina na tentativa de proteger suas células dos danos ao DNA. Mesmo quando não há vermelhidão, ardência ou queimaduras, os danos podem acontecer de forma silenciosa e cumulativa.A exposição solar excessiva contribui para a degradação do colágeno e da elastina, favorecendo o aparecimento de rugas, flacidez, manchas, alterações na textura da pele e envelhecimento precoce. Além disso, é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de pele.A radiação UVA penetra mais profundamente na pele e está diretamente relacionada ao fotoenvelhecimento, enquanto a radiação UVB está mais associada às queimaduras solares. Ambas contribuem para o desenvolvimento do câncer de pele.Sim! O objetivo não é deixar de aproveitar os dias ensolarados, mas desenvolver hábitos de fotoproteção:● Utilizar protetor solar de amplo espectro, preferencialmente com FPS 50 ou superior.● Reaplicar o protetor a cada duas horas e após entrar na água ou transpirar intensamente.● Evitar a exposição solar direta, especialmente entre 10h e 16h.● Utilizar chapéus, óculos de sol e roupas com proteção ultravioleta.● Evitar câmaras de bronzeamento artificial e produtos que aceleram o bronzeado pela exposição solar.Para quem deseja conquistar uma tonalidade dourada, os autobronzeadores tópicos são uma alternativa mais segura. Esses produtos promovem uma alteração temporária na coloração da camada superficial da pele, sem a necessidade de exposição à radiação ultravioleta.Entretanto, é importante lembrar que o autobronzeador não substitui o protetor solar.A dermatologia moderna valoriza cada vez mais a prevenção, a longevidade e a preservação da qualidade da pele. Afinal, os cuidados que adotamos hoje refletem diretamente na maneira como nossa pele envelhecerá nos próximos anos.Aproveitar o verão é saudável. Expor a pele de maneira desprotegida, não.Mais importante do que conquistar um bronzeado passageiro é preservar uma pele saudável, bonita e protegida durante toda a vida.