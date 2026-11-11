Novo oleoduto da Petrobras terá 13,35 km de extensão em Cotia; audiência será no dia 17

Prefeitura de Cotia divulgou o encontro que discutirá o empreendimento e seus possíveis impactos ambientais
|Foto: Petrobras
A Prefeitura de Cotia divulgou, nesta quarta-feira (11), a realização de uma audiência pública para apresentação e discussão do projeto de implantação de um novo oleoduto da Petrobras, que terá 13,35 quilômetros de extensão em território cotiano. O encontro será realizado na próxima terça-feira (17), às 17h, no Teatro Municipal de Cotia Regente Antônio Pio, no Centro.
A audiência foi convocada pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) e integra o processo de licenciamento ambiental conduzido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). O objetivo é apresentar o empreendimento à população, esclarecer dúvidas e permitir que a sociedade conheça e discuta os possíveis impactos ambientais e sociais relacionados à implantação da estrutura.
As contribuições dos participantes serão consideradas pela Cetesb durante a análise da viabilidade ambiental do projeto.
Projeto prevê 142 quilômetros de oleoduto
A proposta prevê a construção de aproximadamente 142 quilômetros de oleoduto, atravessando 13 municípios paulistas, entre eles Cotia. A estrutura será destinada ao transporte de derivados de petróleo classificados como produtos escuros, como óleo combustível e gasóleo.
De acordo com as informações do projeto, cerca de 32 quilômetros do traçado utilizarão faixas já ocupadas por dutos existentes, nos municípios de Barueri, Santana de Parnaíba, Cubatão e São Bernardo do Campo. A medida busca reduzir a necessidade de abertura de novas áreas e minimizar interferências em regiões densamente urbanizadas.
A implantação também permitirá a substituição e a desativação do atual duto OBATI, que liga o Terminal Terrestre de Barueri ao Terminal de São Caetano do Sul.
Segundo o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) apresentado pela Petrobras, o trecho previsto para Cotia terá 13,35 quilômetros de extensão, com a implantação de uma nova faixa de servidão de aproximadamente 20 metros de largura.
Estudos ambientais estão disponíveis para consulta
A população pode consultar o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), documentos que detalham as características do empreendimento, os possíveis impactos de sua implantação e as medidas propostas para prevenir, reduzir ou compensar eventuais danos ambientais.
Em Cotia, os documentos estão disponíveis para consulta presencial na Biblioteca Municipal Manuel Batista Cepelos, localizada na Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1147, no Parque Bahia. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
A versão digital também pode ser acessada pelo portal da Cetesb.
Participação presencial e transmissão ao vivo
A audiência será realizada presencialmente e também terá transmissão ao vivo pelo canal da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) no YouTube: https://www.youtube.com/@semilsp.
A organização também prevê transporte gratuito para os interessados em acompanhar o encontro presencialmente. O cadastro deve ser feito por meio de formulário eletrônico.
Para mais informações sobre a audiência e o transporte, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 0800 728 9001, opção 9, ou pelo e-mail comunica.uobs@petrobras.com.br.
SERVIÇO
Audiência Pública – Projeto Oleoduto OBATI Escuros
Data: 17 de novembro de 2026 (terça-feira)
Horário: a partir das 17h
Local: Teatro Municipal de Cotia Regente Antônio Pio
Endereço: Rua Engenheiro Leon Psanquevich, 273, Centro, Cotia
Transmissão ao vivo: Canal da Semil no YouTube
Cadastro para transporte gratuito: Acesse o formulário
Informações: 0800 728 9001 (opção 9) ou comunica.uobs@petrobras.com.br