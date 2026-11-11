Novo oleoduto da Petrobras terá 13,35 km de extensão em Cotia; audiência será no dia 17

Prefeitura de Cotia divulgou o encontro que discutirá o empreendimento e seus possíveis impactos ambientais

Foto: Petrobras

A Prefeitura de Cotia divulgou, nesta quarta-feira (11), a realização de uma audiência pública para apresentação e discussão do projeto de implantação de um novo oleoduto da Petrobras, que terá 13,35 quilômetros de extensão em território cotiano. O encontro será realizado na próxima terça-feira (17), às 17h, no Teatro Municipal de Cotia Regente Antônio Pio, no Centro.