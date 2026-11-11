Caravana de Natal da Coca-Cola percorre cidades de SP; veja onde ainda vai passar

Desfile começou no dia 9 de novembro e já passou por municípios da Grande SP. Na capital, programação acontece entre os dias 12 e 15, com caminhões iluminados e participação na inauguração da árvore de Natal no Parque Villa-Lobos

Foto: Divulgação

A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola já começou a percorrer o estado de São Paulo. A turnê teve início no último domingo (9), com passagens por Osasco e Barueri, e segue durante novembro por diferentes municípios paulistas.



Programação na cidade de São Paulo



Confira as datas, os horários de início e os principais pontos de referência dos trajetos:

12 de novembro (quinta-feira) – Morumbi, a partir das 19h: o percurso inclui o Pão de Açúcar Morumbi, a Praça General Gentil Falcão e a Praça Vinícius de Moraes.

13 de novembro (sexta-feira) – Jurubatuba, a partir das 18h30: a caravana passa pela unidade da Coca-Cola FEMSA, Memorial 17 de Julho, Esporte Clube Sírio e Igreja do Calvário.

14 de novembro (sábado) – Parque Villa-Lobos e região central, a partir das 20h: a programação inclui a inauguração da Árvore de Natal da Coca-Cola e pontos como a Avenida Paulista, nas proximidades do MASP e do Méqui 1000, o Theatro Municipal e a Praça da Sé.

15 de novembro (domingo) – Zona Leste, a partir das 20h30: o roteiro inclui o Carrefour Aricanduva, a Praça Barão Homem de Melo e o Shopping Anália Franco.

Os horários indicados são referências para o início dos percursos, e não necessariamente para a chegada dos caminhões a todos os pontos. Os trajetos podem sofrer alterações. Confira as datas, os horários de início e os principais pontos de referência dos trajetos:Os horários indicados são referências para o início dos percursos, e não necessariamente para a chegada dos caminhões a todos os pontos. Os trajetos podem sofrer alterações.



Cinco caminhões integram a caravana



A edição de 2026 contará com cinco caminhões cenográficos, decorados com iluminação especial, painéis de LED, personagens e recursos audiovisuais.



Cada veículo representa uma parte da experiência natalina: “Fábrica da Magia”, “Vila do Casal Noel”, “Ursos Patinadores”, “Mágica ao Vivo” e “O Presente”. A estrutura também contará com a presença do Papai Noel e da Mamãe Noel.



A proposta é transformar as ruas em um espetáculo itinerante, com cenários e personagens inspirados na magia do Natal.



Outras cidades paulistas



Além da capital e dos municípios da Grande São Paulo, a programação inclui cidades do interior e do litoral.



No dia 16 de novembro, a caravana estará em Santa Bárbara d’Oeste, a partir das 18h. O percurso inclui o Supermercado Pague Menos, a Prefeitura Municipal e a Paróquia Santa Bárbara.



Já no dia 18, será a vez de Americana. O trajeto começa no Supermercado São Vicente, no bairro São Vito, e segue até a Avenida Iacanga, em um percurso de aproximadamente 10 quilômetros.



A programação estadual também prevê passagens por Santo André, Campinas, Jundiaí, Santos, São José dos Campos e Campos do Jordão. Em dezembro, a caravana continuará pelo interior paulista, com destinos como São José do Rio Preto, Bauru, Marília e Araçatuba.



Em todo o Brasil, a edição de 2026 contará com duas comitivas, que percorrerão 94 cidades de sete estados até 22 de dezembro.



Árvore de Natal terá 55 metros no Parque Villa-Lobos



Outro destaque da programação na capital será a inauguração da Árvore de Natal da Coca-Cola, marcada para 14 de novembro, no Parque Villa-Lobos.



A estrutura terá aproximadamente 55 metros de altura, iluminação especial e espaços temáticos. A abertura também contará com apresentação musical do grupo Fat Family.



A atração terá visitação gratuita até 3 de janeiro de 2027.



Como acompanhar a caravana



A Coca-Cola disponibiliza uma plataforma oficial para consulta das datas e dos trajetos da caravana, com informações sobre as cidades participantes.



Confira a programação atualizada:



A passagem dos caminhões pode ser acompanhada gratuitamente pelo público. Os horários e percursos estão sujeitos a alterações. A Coca-Cola disponibiliza uma plataforma oficial para consulta das datas e dos trajetos da caravana, com informações sobre as cidades participantes.Confira a programação atualizada: https://caravanas.coca-cola.com.br/ A passagem dos caminhões pode ser acompanhada gratuitamente pelo público. Os horários e percursos estão sujeitos a alterações.

Nesta terça-feira (11), a atração tem passagem prevista por São Bernardo do Campo, às 21h. Entre os pontos de referência do percurso estão a Praça Ibrahim de Almeida Nobre, o Hospital São Luiz São Bernardo e a FEI Campus São Bernardo.Na capital paulista, a programação acontece entre os dias 12 e 15 de novembro, com passagens por diferentes regiões da cidade. Um dos destaques será a participação da caravana na inauguração da Árvore de Natal da Coca-Cola, no Parque Villa-Lobos, no sábado (14).