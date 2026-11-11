Cotia terá mutirão para renegociar dívidas com Sabesp, Enel e Pernambucanas

A ação tem como objetivo oferecer alternativas para consumidores inadimplentes renegociarem suas dívidas e regularizarem pendências financeiras

Foto: Divulgação





Moradores de Cotia que possuem dívidas com a Sabesp, Enel e Lojas Pernambucanas poderão negociar seus débitos nesta quinta-feira (12), durante o Desenrola Cotia. O atendimento será realizado das 9h às 16h, na Praça da Matriz, no Centro, por meio do ônibus itinerante do Procon-SP.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Relações Institucionais e do Procon Cotia, em parceria com o Procon-SP.A ação tem como objetivo oferecer alternativas para consumidores inadimplentes renegociarem suas dívidas e regularizarem pendências financeiras. A expectativa é facilitar a recuperação do crédito e contribuir para a reorganização financeira das famílias.O atendimento será gratuito e contará com representantes das três empresas participantes, que estarão disponíveis para orientar os consumidores e apresentar possibilidades de negociação.Desenrola Cotia – Renegociação de dívidasData: 12 de novembro (quinta-feira)Horário: das 9h às 16hLocal: Praça da Matriz, Centro de CotiaEmpresas participantes: Sabesp, Enel e Lojas PernambucanasAtendimento: gratuito