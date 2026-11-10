Caso Anna Gabriela: Corregedoria apura atuação de policiais durante prisão de Eric Conrado

Abordagem comandada pela delegada Mônica Gamboa gerou críticas nas redes sociais e notas de repúdio; SSP-SP confirmou apuração sobre a conduta das equipes envolvidas
|Imagens: Reprodução
A Corregedoria Geral da Polícia Civil apura a atuação das equipes que prenderam Eric Conrado Alves de Almeida, de 41 anos, investigado pelas mortes da advogada Anna Gabriela Faria Lima e do filho dela, Raphael, de 6, em Cotia. A informação foi confirmada pelo Cotia & Cia nesta terça-feira (10).
A operação, realizada no dia 4 de novembro, no Jaguaré, zona oeste de São Paulo, foi comandada pela delegada Mônica Gamboa, titular da Delegacia de Cotia, cuja postura durante a abordagem gerou críticas e manifestações de repúdio nas redes sociais.
A prisão do empresário foi registrada em vídeo, que mostra o momento em que os policiais chegam à residência onde ele foi localizado. Durante a abordagem, segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, Eric estava alterado e chegou a pedir que os agentes atirassem nele.
As imagens circularam nas redes sociais e provocaram uma série de manifestações críticas à postura da delegada Mônica Gamboa durante a abordagem. Os questionamentos se concentraram no tratamento dispensado ao empresário, sob o argumento de que a policial teria demonstrado preocupação excessiva com o bem-estar do investigado, diante da gravidade dos crimes pelos quais é suspeito.
Veja o vídeo abaixo:
Delegada se manifesta após críticas
Após as primeiras repercussões, Mônica Gamboa publicou um posicionamento em seu perfil no Instagram, no qual defendeu sua atuação durante a prisão.
"Como delegada não preciso recorrer à violência para demonstrar firmeza, tampouco produzir espetáculos para reafirmar minha autoridade", escreveu.
A delegada afirmou ainda que sua missão é trabalhar com técnica, responsabilidade e respeito à legalidade, e não atender às expectativas e aos julgamentos feitos nas redes sociais.
Na mesma publicação, parabenizou a equipe da Delegacia de Cotia pela captura do empresário em menos de 30 horas e classificou a prisão como a primeira etapa da investigação.
|Imagem: Redes sociais
Investigação das mortes
Eric Conrado foi preso temporariamente e nega participação nas mortes de Anna Gabriela e Raphael. A Polícia Civil investiga, entre outras circunstâncias, se mãe e filho foram dopados antes de morrer.
O empresário é apontado como principal suspeito do crime. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
Eric Conrado foi preso temporariamente e nega participação nas mortes de Anna Gabriela e Raphael. A Polícia Civil investiga, entre outras circunstâncias, se mãe e filho foram dopados antes de morrer.
O empresário é apontado como principal suspeito do crime. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
Nota da SSP
"A Corregedoria Geral da Polícia Civil apura a atuação das equipes que detiveram o suspeito. Qualquer irregularidade que eventualmente seja encontrada será responsabilizada."