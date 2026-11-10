Caso Anna Gabriela: Corregedoria apura atuação de policiais durante prisão de Eric Conrado



Após as primeiras repercussões, Mônica Gamboa publicou um posicionamento em seu perfil no Instagram, no qual defendeu sua atuação durante a prisão.



"Como delegada não preciso recorrer à violência para demonstrar firmeza, tampouco produzir espetáculos para reafirmar minha autoridade", escreveu.



A delegada afirmou ainda que sua missão é trabalhar com técnica, responsabilidade e respeito à legalidade, e não atender às expectativas e aos julgamentos feitos nas redes sociais.



Na mesma publicação, parabenizou a equipe da Delegacia de Cotia pela captura do empresário em menos de 30 horas e classificou a prisão como a primeira etapa da investigação.





Imagem: Redes sociais

Investigação das mortes



Eric Conrado foi preso temporariamente e nega participação nas mortes de Anna Gabriela e Raphael. A Polícia Civil investiga, entre outras circunstâncias, se mãe e filho foram dopados antes de morrer.



O empresário é apontado como principal suspeito do crime. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. e nega participação nas mortes de Anna Gabriela e Raphael. A Polícia Civil investiga, entre outras circunstâncias,O empresário é apontado como principal suspeito do crime. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.



Nota da SSP



"A Corregedoria Geral da Polícia Civil apura a atuação das equipes que detiveram o suspeito. Qualquer irregularidade que eventualmente seja encontrada será responsabilizada."