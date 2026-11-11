Shopping Granja Vianna prepara festa de chegada do Papai Noel com diversas atrações natalinas

Evento gratuito acontece neste sábado (14) e terá cortejo natalino, contação de histórias, coral e parada com personagens Imagem: Divulgação

Conteúdo de Marca: O clima de Natal vai tomar conta do Shopping Granja Vianna no próximo sábado (14), com uma programação especial para celebrar a chegada do Papai Noel. A festa integra o Natal Bob Esponja e contará com cortejo natalino, apresentação de coral acompanhado por banda, contação de histórias e uma parada com personagens e músicos.

Eventos: gratuitos



Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 23,5, Lageadinho, Cotia (SP).

A programação começa às 13h30, com um cortejo que conduzirá as famílias até o espaço preparado para receber o Bom Velhinho. Na sequência, às 14h30, haverá contação de histórias e apresentação do Coral de Natal, no piso L3.A chegada oficial do Papai Noel está prevista para as 15h, na Praça de Eventos, no piso L1. Dez minutos depois, a partir das 15h10, o público poderá acompanhar uma parada natalina com personagens e músicos.No espaço, crianças e adultos também poderão encontrar o Papai Noel, registrar o momento e compartilhar seus pedidos de Natal.A celebração complementa as atrações do parque temático Natal Bob Esponja, inspirado no universo da Fenda do Biquíni, que reúne atividades voltadas ao público infantil e às famílias.Segundo Marcelo Krob, superintendente do Shopping Granja Vianna, a proposta é oferecer experiências para as famílias e proporcionar momentos de confraternização durante o período natalino.Festa da Chegada do Papai Noel – Shopping Granja ViannaData: 14 de novembro de 2026 (sábado)Programação:13h30: Cortejo Natalino – piso L314h30: Contação de histórias e Coral de Natal – piso L315h: Chegada do Papai Noel – Praça de Eventos, piso L115h10: Parada Natalina – Praça de Eventos, piso L1Natal Bob EsponjaHorário: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20hLocal: Praça de Eventos, piso L1