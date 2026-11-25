Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros participam da operação em Barueri. Motorista de 63 anos está desaparecido desde a madrugada desta quarta-feira (25), quando a cabine da carreta despencou de uma ponte

Foto: Artesp

motorista de uma carreta que caiu no Rio Tietê após um acidente na Rodovia Castello Branco (SP-280), em Barueri, continuam mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros. As condições do rio, com nível elevado e correnteza forte devido às chuvas registradas entre a noite de terça-feira (24) e a madrugada desta quarta-feira (25), dificultam os trabalhos. As buscas pelo, continuam mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros. As condições do rio, com nível elevado e correnteza forte devido às chuvas registradas entre a noite de terça-feira (24) e a madrugada desta quarta-feira (25), dificultam os trabalhos.

Como aconteceu o acidente



O acidente aconteceu por volta das 5h, na altura do km 25 da Castello Branco, no sentido Interior. Segundo as informações divulgadas, uma van teria aquaplanado, fazendo com que o motorista perdesse o controle e atingisse a lateral de um caminhão-tanque que trafegava pela rodovia.



Com o impacto, o motorista da carreta, de 63 anos, perdeu o controle do veículo, atingiu a mureta de concreto da ponte e a cabine foi projetada para dentro do Rio Tietê.



O motorista da van foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado a um hospital de Barueri. Já o caminhoneiro permanece desaparecido.



Interdição na rodovia



Por causa do acidente, trechos da pista expressa da Castello Branco precisaram ser interditados no sentido Interior. Os motoristas foram direcionados para a pista lateral, provocando congestionamento na região durante a manhã.



As buscas pelo caminhoneiro continuam.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não há condições técnicas para a realização de mergulhos neste momento. Por isso, as equipes concentram as buscas pela margem do rio e também trabalham na localização da cabine do caminhão, que despencou da ponte.Cinco viaturas da corporação estão empenhadas na ocorrência.