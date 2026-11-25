Colisão com uma van ocorreu na manhã desta quarta-feira (25), na altura do km 25, em Barueri. Bombeiros fazem buscas pelo caminhoneiro; motorista da van ficou ferido
|Imagem: Artesp
Um motorista de carreta está desaparecido após um grave acidente na Rodovia Castello Branco (SP-280), em Barueri, na manhã desta quarta-feira (25).
A cabine do caminhão foi arremessada para dentro do Rio Tietê após uma colisão com uma van. Equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas pelo caminhoneiro.
O acidente aconteceu por volta das 5h08, na altura do km 25, sentido Interior. Segundo informações da concessionária Ecovias, a carreta bateu na van e, com o impacto, a cabine do caminhão caiu no rio.
O motorista da van foi resgatado com ferimentos leves e encaminhado a um hospital de Barueri.
O acidente aconteceu por volta das 5h08, na altura do km 25, sentido Interior. Segundo informações da concessionária Ecovias, a carreta bateu na van e, com o impacto, a cabine do caminhão caiu no rio.
O motorista da van foi resgatado com ferimentos leves e encaminhado a um hospital de Barueri.
Interdição e congestionamento
Por causa do acidente, a pista expressa da Castello Branco foi totalmente interditada no sentido Interior. Os motoristas estão sendo desviados para a pista marginal cerca de um quilômetro antes do local da ocorrência.
No início da manhã, o congestionamento já ultrapassava seis quilômetros, provocando lentidão no trecho.
Por causa do acidente, a pista expressa da Castello Branco foi totalmente interditada no sentido Interior. Os motoristas estão sendo desviados para a pista marginal cerca de um quilômetro antes do local da ocorrência.
No início da manhã, o congestionamento já ultrapassava seis quilômetros, provocando lentidão no trecho.