Ao Cotia & Cia, concessionária informou quando o radar começará a funcionar, explicou se o equipamento utiliza inteligência artificial e confirmou a instalação de outros dispositivos na rodovia

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O radar instalado na altura do km 30 da Rodovia Raposo Tavares, na região do Jardim Sabiá, em Cotia, ainda não está em funcionamento. A previsão da Ecovias Raposo Castello é que o equipamento comece a operar em dezembro, após a conclusão da instalação, dos testes técnicos e dos procedimentos de aferição e homologação.



Radar não utiliza inteligência artificial



Um dos esclarecimentos feitos pela concessionária diz respeito à tecnologia utilizada no equipamento instalado em Cotia. Segundo a Ecovias, trata-se de um radar de fiscalização eletrônica de velocidade, com a finalidade de inibir o excesso de velocidade e contribuir para a segurança viária.



O dispositivo não utiliza inteligência artificial (IA). A concessionária explicou que essa tecnologia está presente em outro sistema de câmeras, destinado à identificação de possíveis infrações relacionadas ao uso do cinto de segurança e do celular ao volante.



A empresa também ressaltou que os radares de velocidade são diferentes das câmeras de monitoramento do tráfego, utilizadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) para acompanhar as condições da rodovia.



Novo radar na Raposo: perguntas e respostas



O radar instalado no km 30, em Cotia, já está funcionando?



Não. Segundo a Ecovias, a previsão é que o equipamento entre em operação em dezembro, após a conclusão dos trabalhos de instalação, testes técnicos, aferição e homologação pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP).



O equipamento utiliza inteligência artificial?



Não. O radar instalado em Cotia é destinado exclusivamente à fiscalização eletrônica de velocidade. A tecnologia de inteligência artificial é utilizada em outro sistema de câmeras da concessionária.



O que as câmeras com inteligência artificial conseguem identificar?



Segundo a Ecovias, o sistema de câmeras com IA é destinado à identificação de possíveis infrações relacionadas ao uso do cinto de segurança e do celular ao volante.



Quantos novos radares serão instalados na região?



Ao todo, serão seis equipamentos: cinco na Rodovia Raposo Tavares, entre os quilômetros 17,3 e 32, nos sentidos capital e interior, e um na Rodovia Castello Branco, no km 19,3, sentido interior.



Quando os novos radares começarão a funcionar?



A previsão da concessionária é concluir a implantação em dezembro. Antes disso, os equipamentos precisam passar por testes técnicos, aferição e homologação pelo Ipem-SP. Não. Segundo a Ecovias, a previsão é que o equipamento entre em operação em dezembro, após a conclusão dos trabalhos de instalação, testes técnicos, aferição e homologação pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP).Não. O radar instalado em Cotia é destinado exclusivamente à fiscalização eletrônica de velocidade. A tecnologia de inteligência artificial é utilizada em outro sistema de câmeras da concessionária.Segundo a Ecovias, o sistema de câmeras com IA é destinado à identificação de possíveis infrações relacionadas ao uso do cinto de segurança e do celular ao volante.Ao todo, serão seis equipamentos: cinco na Rodovia Raposo Tavares, entre os quilômetros 17,3 e 32, nos sentidos capital e interior, e um na Rodovia Castello Branco, no km 19,3, sentido interior.A previsão da concessionária é concluir a implantação em dezembro. Antes disso, os equipamentos precisam passar por testes técnicos, aferição e homologação pelo Ipem-SP.

Em resposta ao, a concessionária informou que o dispositivo faz parte de um conjunto de novos radares previstos no contrato de concessão. A implantação inclui seis equipamentos: cinco na Rodovia Raposo Tavares, distribuídos entre os quilômetros 17,3 e 32, nos sentidos capital e interior, e um na Rodovia Castello Branco, no km 19,3, sentido interior.A instalação dos dispositivos será realizada de forma escalonada, com conclusão prevista para dezembro.