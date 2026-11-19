Menu oferece três opções de kits para até seis pessoas, além de carnes assadas, acompanhamentos, sobremesas e panetones artesanais. Encomendas vão até 22 de dezembro

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A padaria Trilha do Pão lançou seu cardápio especial de Natal, com opções para quem deseja encomendar uma ceia completa ou escolher individualmente os pratos que serão servidos na noite de 24 de dezembro.





Entre os destaques estão três kits prontos para servir, com carnes, acompanhamentos, tábua de frios, pães e panetones.



Os kits são oferecidos em três versões: Ave Fiesta, pernil ou lagarto. Cada opção atende até seis pessoas e inclui dois acompanhamentos frios, dois quentes, uma tábua de queijos e frios, pão e panetone, ambos produzidos com fermentação natural.



O cardápio também oferece pratos avulsos, como pernil assado ao molho de figos turcos com vinho do Porto, tender, lagarto e costela barbecue. Entre os acompanhamentos estão arroz de amêndoas, farofa natalina, farofa de castanhas-do-brasil, salpicão de frango com salsão, batatinhas ao murro e salada natalina.



A proposta é atender tanto quem prefere uma ceia completa quanto os clientes que desejam montar o próprio menu.