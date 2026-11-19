Menu oferece três opções de kits para até seis pessoas, além de carnes assadas, acompanhamentos, sobremesas e panetones artesanais. Encomendas vão até 22 de dezembro
|Foto: Divulgação
A padaria Trilha do Pão lançou seu cardápio especial de Natal, com opções para quem deseja encomendar uma ceia completa ou escolher individualmente os pratos que serão servidos na noite de 24 de dezembro.
Entre os destaques estão três kits prontos para servir, com carnes, acompanhamentos, tábua de frios, pães e panetones.
Os kits são oferecidos em três versões: Ave Fiesta, pernil ou lagarto. Cada opção atende até seis pessoas e inclui dois acompanhamentos frios, dois quentes, uma tábua de queijos e frios, pão e panetone, ambos produzidos com fermentação natural.
O cardápio também oferece pratos avulsos, como pernil assado ao molho de figos turcos com vinho do Porto, tender, lagarto e costela barbecue. Entre os acompanhamentos estão arroz de amêndoas, farofa natalina, farofa de castanhas-do-brasil, salpicão de frango com salsão, batatinhas ao murro e salada natalina.
A proposta é atender tanto quem prefere uma ceia completa quanto os clientes que desejam montar o próprio menu.
Os kits são oferecidos em três versões: Ave Fiesta, pernil ou lagarto. Cada opção atende até seis pessoas e inclui dois acompanhamentos frios, dois quentes, uma tábua de queijos e frios, pão e panetone, ambos produzidos com fermentação natural.
O cardápio também oferece pratos avulsos, como pernil assado ao molho de figos turcos com vinho do Porto, tender, lagarto e costela barbecue. Entre os acompanhamentos estão arroz de amêndoas, farofa natalina, farofa de castanhas-do-brasil, salpicão de frango com salsão, batatinhas ao murro e salada natalina.
A proposta é atender tanto quem prefere uma ceia completa quanto os clientes que desejam montar o próprio menu.
Sobremesas e panetones também estão no cardápio
Na parte de sobremesas, a padaria mantém opções tradicionais, como rabanadas preparadas com pão brioche e tortas de morango e limão.
Entre as novidades estão dois produtos desenvolvidos em parceria com a Nutella: o Cake Box de Natal, feito com bolo Red Velvet, e a Torta Trufada de Limão. O menu também inclui panetones de fermentação natural, nos sabores frutas cristalizadas e gotas de chocolate.
O cardápio é assinado pela chef de cozinha Luciane Cunha Couto, com coordenação do chef Eduardo Rescia.
Encomendas e retirada
Os pedidos são entregues em caixas personalizadas. As carnes são embaladas a vácuo e os acompanhamentos ficam acondicionados em recipientes próprios, prontos para aquecer e servir.
As encomendas podem ser realizadas até 22 de dezembro, às 22h, diretamente na padaria, pelo telefone (11) 4703-6149, ou pela loja virtual: loja.trilhadopao.com.br.
A retirada será feita exclusivamente na unidade física, no dia 24 de dezembro, das 10h às 16h. A padaria informa que não haverá serviço de entrega. Quem precisar retirar os pedidos antes dessa data deve informar a preferência no momento da compra.
O pagamento é antecipado e pode ser realizado via Pix, dinheiro ou cartões de débito e crédito.
Trilha do Pão em Cotia
Com 24 anos de atuação, a Trilha do Pão trabalha com pães especiais, incluindo produtos de fermentação natural e longa, doces, bolos, salgados e cafés preparados com grãos especiais torrados na própria padaria.
O estabelecimento também oferece buffet de almoço, cardápio à la carte, buffet de café da manhã aos finais de semana e feriados, lanches e uma área de conveniência com seleção de vinhos.