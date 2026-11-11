Previsão indica chuva forte e risco de temporais em Cotia nesta semana

Instabilidades devem aumentar em todo o estado de São Paulo; em Cotia, previsão aponta até 10,4 mm de chuva, com 98% de chance de precipitação, nesta quinta (12)

Foto: Governo de SP

A previsão do tempo indica aumento das instabilidades em Cotia entre quarta-feira (11) e sexta-feira (13), com possibilidade de pancadas de chuva, trovoadas e ventos fortes. A quinta-feira (12) deve concentrar o maior volume de precipitação, segundo os dados meteorológicos.



Instabilidades avançam pelo estado



De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, as instabilidades aumentam entre quarta e quinta-feira devido a mudanças na circulação dos ventos em níveis médios da atmosfera.



Na quarta-feira, são esperadas pancadas isoladas, acompanhadas de raios, principalmente nas regiões central, oeste e norte paulista. Na faixa leste, onde está Cotia, o sol deve aparecer entre muitas nuvens, com possibilidade de chuva rápida e pontual.



Na quinta-feira, a chuva deve começar pela manhã no sul e na faixa leste do estado, com intensidade moderada a forte e ocorrência de raios. Entre a tarde e a noite, as instabilidades avançam para as demais regiões, aumentando o risco de chuva forte e temporais.



Defesa Civil orienta cuidados



Diante da previsão de chuva e ventos fortes, a Defesa Civil recomenda que a população adote medidas preventivas:

Alagamentos: não atravesse ruas alagadas nem trechos com correnteza. Mantenha distância de rios, córregos e áreas sujeitas a inundações.

Raios: procure abrigo em locais fechados e evite áreas abertas, árvores isoladas e contato com a água durante tempestades.

Ventos fortes: recolha objetos soltos em quintais, varandas e sacadas. Evite permanecer próximo a árvores, postes e estruturas que possam cair.

Prevenção em casa: verifique calhas, ralos e telhados antes da chuva. Não faça reparos em telhados durante tempestades.

Fios caídos: não toque nem se aproxime de cabos elétricos rompidos. Para receber alertas gratuitos da Defesa Civil por SMS, basta enviar o CEP da localidade para o número 40199.



Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Diante da previsão de chuva e ventos fortes, a Defesa Civil recomenda que a população adote medidas preventivas:Para receber alertas gratuitos da Defesa Civil por SMS, basta enviar o CEP da localidade para o número 40199.Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Nesta quarta-feira (11), os termômetros devem variar entre 14°C e 25°C. O dia terá sol entre muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas durante a tarde e a noite. A previsão indica 0,5 mm de chuva e 84% de chance de precipitação.Na quinta-feira (12), a condição muda. A temperatura deve ficar entre 16°C e 24°C, com previsão de 10,4 mm de chuva e 98% de probabilidade de precipitação. As pancadas podem ocorrer principalmente entre a tarde e a noite, acompanhadas de trovoadas. As rajadas de vento podem chegar a 35 km/h.Já na sexta-feira (13), a previsão aponta temperaturas entre 17°C e 26°C, com sol entre muitas nuvens e possibilidade de novas pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite. O volume estimado é de 1,3 mm.