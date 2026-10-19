Reencontro emocionante: menina sequestrada pelo pai revê PM que a salvou; veja VÍDEO

Criança foi levada pelo pai após episódio de violência em um hotel de Barueri e resgatada 18 dias depois, em Praia Grande, após policial identificar um pedido silencioso de ajuda
|Imagem: Redes sociais
A menina de 10 anos resgatada pela Polícia Militar (PM) após passar 18 dias sequestrada pelo próprio pai reencontrou, na sexta-feira (16), os policiais que participaram da ocorrência. O encontro aconteceu na sede do comando da corporação, na capital paulista, e foi marcado por emoção.
A criança ficou especialmente emocionada ao rever o cabo Willian Alves, do 45º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM-I), que percebeu que ela precisava de ajuda durante uma abordagem em Praia Grande, no litoral paulista.
Durante o reencontro, os dois policiais que participaram do resgate receberam medalhas e certificados de mérito. A menina também colocou uma medalha no colete do cabo Willian e entregou a ele uma cesta de presente preparada por ela mesma.
Em vídeo divulgado pela PM, o militar falou sobre a importância do momento. “Só tenho a agradecer a Deus por ele ter me escolhido mais uma vez e entender esse pedido velado da Bianca”, declarou.
Resgate ocorreu após pedido silencioso de ajuda
O resgate aconteceu na madrugada de 7 de outubro, no bairro Guilhermina, em Praia Grande. Uma equipe da PM retornava de outra ocorrência quando avistou o homem caminhando com a filha na chuva.
A apreensão da criança chamou a atenção dos policiais. Durante a abordagem, o cabo Willian perguntou se havia algo errado e orientou a menina a piscar caso precisasse de ajuda. Ela confirmou a situação com o gesto, permitindo que os agentes agissem. O pai tentou fugir, mas foi alcançado e preso.
Wellington Ferreira da Silva era procurado pela Justiça por suspeita de sequestrar a filha e agredir a mãe da criança. Ele havia fugido com a menina em 20 de setembro, após um episódio de violência em um hotel de Barueri. O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado.
O resgate aconteceu na madrugada de 7 de outubro, no bairro Guilhermina, em Praia Grande. Uma equipe da PM retornava de outra ocorrência quando avistou o homem caminhando com a filha na chuva.
A apreensão da criança chamou a atenção dos policiais. Durante a abordagem, o cabo Willian perguntou se havia algo errado e orientou a menina a piscar caso precisasse de ajuda. Ela confirmou a situação com o gesto, permitindo que os agentes agissem. O pai tentou fugir, mas foi alcançado e preso.
Wellington Ferreira da Silva era procurado pela Justiça por suspeita de sequestrar a filha e agredir a mãe da criança. Ele havia fugido com a menina em 20 de setembro, após um episódio de violência em um hotel de Barueri. O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado.
Criança passou fome durante o período
Segundo relato anterior da mãe, Jéssika, a menina passou fome e chegou a dormir na rua durante os 18 dias em que esteve com o pai. Ela também afirmou que as duas receberam ameaças de morte durante o período.
Após o resgate, a criança passou por avaliação médica e ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar até a chegada da mãe. Mãe e filha passaram a receber acompanhamento psicológico.