Reencontro emocionante: menina sequestrada pelo pai revê PM que a salvou; veja VÍDEO

Resgate ocorreu após pedido silencioso de ajuda



O resgate aconteceu na madrugada de 7 de outubro, no bairro Guilhermina, em Praia Grande. Uma equipe da PM retornava de outra ocorrência quando avistou o homem caminhando com a filha na chuva.



A apreensão da criança chamou a atenção dos policiais. Durante a abordagem, o cabo Willian perguntou se havia algo errado e orientou a menina a piscar caso precisasse de ajuda. Ela confirmou a situação com o gesto, permitindo que os agentes agissem. O pai tentou fugir, mas foi alcançado e preso.



Wellington Ferreira da Silva era procurado pela Justiça por suspeita de sequestrar a filha e agredir a mãe da criança. Ele havia fugido com a menina em 20 de setembro, após um episódio de violência em um hotel de Barueri. O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado.



Criança passou fome durante o período



Segundo relato anterior da mãe, Jéssika, a menina passou fome e chegou a dormir na rua durante os 18 dias em que esteve com o pai. Ela também afirmou que as duas receberam ameaças de morte durante o período.



Após o resgate, a criança passou por avaliação médica e ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar até a chegada da mãe. Mãe e filha passaram a receber acompanhamento psicológico.