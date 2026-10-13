Cotia realiza mutirões de emprego nesta quinta e sexta-feira

Seleções do Grupo GPS e do Mercado Livre acontecem das 8h às 14h, no Jardim Nomura; candidatos podem participar dos dois processos seletivos

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A Prefeitura de Cotia realiza nesta quinta-feira (15) e sexta-feira (16) dois mutirões de emprego voltados ao setor de logística. As ações fazem parte da Semana do Trampo, iniciativa da Secretaria de Trabalho e Renda para aproximar trabalhadores das oportunidades oferecidas por empresas da região.



Serviço

Semana do Trampo – Mutirões de emprego

Quinta-feira (15 de outubro)

Empresa: Grupo GPS

Vaga: auxiliar logístico

Horário: das 8h às 14h





Sexta-feira (16 de outubro)

Empresa: Mercado Livre

Vaga: auxiliar logístico

Horário: das 8h às 14h

Local: Secretaria de Trabalho e Renda (SETRA)



Endereço: Rua Jorge Caixe, 306A, Jardim Nomura, Cotia (SP).



Documentos necessários: documentos pessoais, carteira de trabalho digital e currículo atualizado.



Os interessados podem participar dos dois processos seletivos e aproveitar a visita para consultar outras vagas disponíveis no PAT. Sexta-feira (16 de outubro)Local: Secretaria de Trabalho e Renda (SETRA)Endereço: Rua Jorge Caixe, 306A, Jardim Nomura, Cotia (SP).Documentos necessários: documentos pessoais, carteira de trabalho digital e currículo atualizado.Os interessados podem participar dos dois processos seletivos e aproveitar a visita para consultar outras vagas disponíveis no PAT.

Na quinta-feira (15), o recrutamento será conduzido pelo Grupo GPS. Já na sexta-feira (16), será a vez das oportunidades relacionadas ao Mercado Livre. Nos dois dias, a seleção será para a função de auxiliar logístico.Os processos seletivos acontecem das 8h às 14h, na sede da Secretaria de Trabalho e Renda (SETRA), no Jardim Nomura. Os interessados devem comparecer com documentos pessoais, carteira de trabalho digital e currículo atualizado.Os candidatos podem participar dos dois mutirões, ampliando as possibilidades de conquistar uma vaga. Além das seleções para logística, também será possível buscar atendimento no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e consultar outras oportunidades de emprego disponíveis em Cotia, em diferentes setores.