Boca Rosa deixa mansão de R$ 18 milhões na Granja Viana e revela motivo da mudança

Conhecida como “casa do tubarão”, propriedade em Cotia ficou famosa nas redes sociais pelo luxo e pela estrutura impressionante

Foto: Redes sociais

A influenciadora e empresária Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, deixou a mansão de R$ 18 milhões na Granja Viana, em Cotia, para morar em uma casa na Zona Oeste de São Paulo. A decisão, segundo ela, foi motivada principalmente pela rotina do filho, Cris, de 5 anos, que estuda na capital paulista.







Da mansão na Granja Viana a uma casa em São Paulo



A antiga residência de Bianca ficou conhecida como “casa do tubarão” por abrigar aquários com os animais marinhos. A propriedade ganhou destaque em 2023, quando a empresária apresentou detalhes do imóvel, que contava com diversas áreas de lazer e estrutura de luxo.



Na época, a mansão foi avaliada em R$ 18 milhões. Entre os espaços divulgados estavam piscina aquecida, cinema, academia, suítes, quadra esportiva e heliponto.



A nova residência fica em Pinheiros, na Zona Oeste da capital, e teve anúncio de venda por cerca de R$ 9 milhões. O imóvel tem 463 metros quadrados, três suítes, seis vagas de garagem, piscina, sauna, academia, cinema, adega e espaço gourmet.



Bianca não revelou quanto pagou pela nova casa.



A empresária contou que vinha pensando na mudança desde o ano passado e que chegou a discutir a decisão em terapia. Apesar de gostar da mansão na Granja Viana, ela afirmou que precisava encontrar um equilíbrio entre aproveitar a casa e ter uma rotina mais prática com o filho.

A antiga residência de Bianca ficou conhecida como “casa do tubarão” por abrigar aquários com os animais marinhos. A propriedade ganhou destaque em 2023, quando a empresária apresentou detalhes do imóvel, que contava com diversas áreas de lazer e estrutura de luxo.Na época, a mansão foi avaliada em R$ 18 milhões. Entre os espaços divulgados estavam piscina aquecida, cinema, academia, suítes, quadra esportiva e heliponto.A nova residência fica em Pinheiros, na Zona Oeste da capital, e teve anúncio de venda por cerca de R$ 9 milhões. O imóvel tem 463 metros quadrados, três suítes, seis vagas de garagem, piscina, sauna, academia, cinema, adega e espaço gourmet.Bianca não revelou quanto pagou pela nova casa.A empresária contou que vinha pensando na mudança desde o ano passado e que chegou a discutir a decisão em terapia. Apesar de gostar da mansão na Granja Viana, ela afirmou que precisava encontrar um equilíbrio entre aproveitar a casa e ter uma rotina mais prática com o filho.

Em relato nas redes sociais, Bianca explicou que os deslocamentos entre Cotia e São Paulo estavam dificultando a organização do dia a dia. A escola do menino e o escritório da empresária ficam na capital, e o trajeto de ida e volta para as aulas chegava a consumir cerca de duas horas.afirmou a influenciadora ao explicar a decisão de deixar a propriedade em Cotia.Bianca também citou a proximidade com Fred Bruno, pai de Cris, como um dos fatores considerados na mudança. Segundo ela, a possibilidade de conciliar melhor os compromissos e aproveitar mais o tempo com o filho pesou na escolha.