Júri condena três por morte de ex-modelo em Cotia; pena chega a 29 anos

Aline Laís Lopes, de 34 anos, foi estrangulada no antigo Cotia Hall e teve o corpo queimado; motivado por ciúmes, crime terminou com o cadáver escondido sob passarela da Raposo Tavares

Aline Laís Lopes foi assassinada em fevereiro de 2023. Foto: Arquivo pessoal

morta em fevereiro de 2023 no antigo Cotia Hall, construção abandonada às margens da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia. O Tribunal do Júri, realizado em 1º de outubro de 2026, impôs penas de até 29 anos, quatro meses e 15 dias de prisão aos réus. Três pessoas foram condenadas pelo assassinato de Aline Laís Lopes, de 34 anos,. O Tribunal do Júri, realizado em 1º de outubro de 2026, impôs penas de até 29 anos, quatro meses e 15 dias de prisão aos réus.



Crime teria sido motivado por ciúmes



Segundo a denúncia do Ministério Público de São Paulo (MPSP), Micheli suspeitou que Aline estivesse se aproximando amorosamente de seu ex-namorado, Paulo Lamartine Pereira Alexandria. A acusação aponta que a desconfiança, sem confirmação de um relacionamento, teria motivado o assassinato.



Na época das investigações, em março de 2023, a delegada Mônica Gamboa, responsável pelo caso, afirmou que a motivação estava relacionada a ciúmes e inveja. Em entrevista divulgada pelo Cotia & Cia, ela também declarou que Paulo não teria participado do crime e que rompeu o contato com Micheli após saber do ocorrido.



Conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público, os envolvidos frequentavam o antigo Cotia Hall, imóvel abandonado que se tornou ponto de consumo de drogas. Aline também frequentava o local, e todos se conheciam.





Antigo Cotia Hall. Foto: Arquivos Cotia e Cia

Micheli teria pedido ajuda a Julia para atrair a vítima até um barraco no interior da construção, sob o pretexto de consumirem drogas juntas.





Vítima foi estrangulada e teve o corpo queimado



Ainda segundo a acusação, enquanto Aline e Julia preparavam os entorpecentes, Micheli atacou a vítima de surpresa por trás e utilizou uma corda para estrangulá-la até a morte. A denúncia afirma que Julia acompanhou a ação.



Depois do homicídio, Micheli teria pedido que Julia a ajudasse a se desfazer do corpo, mas ela deixou o local.



Na sequência, Micheli ateou fogo ao cadáver no próprio imóvel abandonado. Para retirar o corpo do local, pediu ajuda a Igor, que, segundo o Ministério Público, aceitou participar mediante o pagamento de R$ 50.



Os dois colocaram o corpo carbonizado em um carrinho de supermercado e o transportaram até uma passarela na Avenida Professor José Barreto, no Jardim Josemar, nas proximidades do km 31 da Raposo Tavares. O cadáver foi deixado embaixo da estrutura, em um ponto onde seria mais difícil encontrá-lo.





Corpo foi identificado por exame de DNA



O corpo de Aline foi encontrado pela Polícia Militar em 25 de fevereiro de 2023, sob a passarela da Escola Estadual Pedro Casemiro Leite, na altura do km 31 da Rodovia Raposo Tavares.



Na ocasião, o cadáver estava carbonizado e em avançado estado de decomposição. Por causa das condições em que foi encontrado, a identificação só foi possível por meio de exame de DNA.



Aline foi enterrada em 1º de março daquele ano. Ela morava com familiares e deixou um filho de apenas um ano de idade.



As investigações levaram à identificação dos três envolvidos, posteriormente denunciados pelo Ministério Público. Micheli e Julia responderam pelo homicídio qualificado, enquanto Igor foi acusado de ocultação de cadáver.





Corpo de Aline estava ao lado de um colchão e de uma caixa de madeira. Foto: Redes sociais

Filho da vítima foi considerado na sentença



Ao calcular as penas, o juiz considerou as consequências do crime para o filho de Aline, Ravi, que tinha um ano de idade quando perdeu a mãe. A sentença destacou que a criança foi privada da presença, do afeto e dos cuidados maternos desde o início da vida.



O magistrado também levou em conta os antecedentes criminais de Micheli e Igor. No caso de Micheli, a pena final reuniu as condenações por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.





