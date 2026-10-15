Júri condena três por morte de ex-modelo em Cotia; pena chega a 29 anos

Aline Laís Lopes, de 34 anos, foi estrangulada no antigo Cotia Hall e teve o corpo queimado; motivado por ciúmes, crime terminou com o cadáver escondido sob passarela da Raposo Tavares
|Aline Laís Lopes foi assassinada em fevereiro de 2023. Foto: Arquivo pessoal
Três pessoas foram condenadas pelo assassinato de Aline Laís Lopes, de 34 anos, morta em fevereiro de 2023 no antigo Cotia Hall, construção abandonada às margens da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia. O Tribunal do Júri, realizado em 1º de outubro de 2026, impôs penas de até 29 anos, quatro meses e 15 dias de prisão aos réus.
Micheli de Andrade Ferraz, apontada como responsável por planejar e executar o homicídio, recebeu a maior pena: 29 anos, quatro meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 11 dias-multa. Ela foi condenada por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.
Lucas Francisco Rosa de França, que utiliza o nome social Julia, foi condenado a 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio triplamente qualificado. Já Igor Santana de Moraes recebeu pena de um ano e três meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 11 dias-multa, pelo crime de ocultação de cadáver.
De acordo com a sentença da 1ª Vara Criminal de Cotia, os jurados reconheceram as qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A decisão também determinou a execução imediata das penas de Micheli e Lucas Francisco, com fundamento no entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
Crime teria sido motivado por ciúmes
Segundo a denúncia do Ministério Público de São Paulo (MPSP), Micheli suspeitou que Aline estivesse se aproximando amorosamente de seu ex-namorado, Paulo Lamartine Pereira Alexandria. A acusação aponta que a desconfiança, sem confirmação de um relacionamento, teria motivado o assassinato.
Na época das investigações, em março de 2023, a delegada Mônica Gamboa, responsável pelo caso, afirmou que a motivação estava relacionada a ciúmes e inveja. Em entrevista divulgada pelo Cotia & Cia, ela também declarou que Paulo não teria participado do crime e que rompeu o contato com Micheli após saber do ocorrido.
Conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público, os envolvidos frequentavam o antigo Cotia Hall, imóvel abandonado que se tornou ponto de consumo de drogas. Aline também frequentava o local, e todos se conheciam.
|Antigo Cotia Hall. Foto: Arquivos Cotia e Cia
Micheli teria pedido ajuda a Julia para atrair a vítima até um barraco no interior da construção, sob o pretexto de consumirem drogas juntas.
Vítima foi estrangulada e teve o corpo queimado
Ainda segundo a acusação, enquanto Aline e Julia preparavam os entorpecentes, Micheli atacou a vítima de surpresa por trás e utilizou uma corda para estrangulá-la até a morte. A denúncia afirma que Julia acompanhou a ação.
Depois do homicídio, Micheli teria pedido que Julia a ajudasse a se desfazer do corpo, mas ela deixou o local.
Na sequência, Micheli ateou fogo ao cadáver no próprio imóvel abandonado. Para retirar o corpo do local, pediu ajuda a Igor, que, segundo o Ministério Público, aceitou participar mediante o pagamento de R$ 50.
Os dois colocaram o corpo carbonizado em um carrinho de supermercado e o transportaram até uma passarela na Avenida Professor José Barreto, no Jardim Josemar, nas proximidades do km 31 da Raposo Tavares. O cadáver foi deixado embaixo da estrutura, em um ponto onde seria mais difícil encontrá-lo.
Ainda segundo a acusação, enquanto Aline e Julia preparavam os entorpecentes, Micheli atacou a vítima de surpresa por trás e utilizou uma corda para estrangulá-la até a morte. A denúncia afirma que Julia acompanhou a ação.
Depois do homicídio, Micheli teria pedido que Julia a ajudasse a se desfazer do corpo, mas ela deixou o local.
Na sequência, Micheli ateou fogo ao cadáver no próprio imóvel abandonado. Para retirar o corpo do local, pediu ajuda a Igor, que, segundo o Ministério Público, aceitou participar mediante o pagamento de R$ 50.
Os dois colocaram o corpo carbonizado em um carrinho de supermercado e o transportaram até uma passarela na Avenida Professor José Barreto, no Jardim Josemar, nas proximidades do km 31 da Raposo Tavares. O cadáver foi deixado embaixo da estrutura, em um ponto onde seria mais difícil encontrá-lo.
Corpo foi identificado por exame de DNA
O corpo de Aline foi encontrado pela Polícia Militar em 25 de fevereiro de 2023, sob a passarela da Escola Estadual Pedro Casemiro Leite, na altura do km 31 da Rodovia Raposo Tavares.
Na ocasião, o cadáver estava carbonizado e em avançado estado de decomposição. Por causa das condições em que foi encontrado, a identificação só foi possível por meio de exame de DNA.
Aline foi enterrada em 1º de março daquele ano. Ela morava com familiares e deixou um filho de apenas um ano de idade.
As investigações levaram à identificação dos três envolvidos, posteriormente denunciados pelo Ministério Público. Micheli e Julia responderam pelo homicídio qualificado, enquanto Igor foi acusado de ocultação de cadáver.
O corpo de Aline foi encontrado pela Polícia Militar em 25 de fevereiro de 2023, sob a passarela da Escola Estadual Pedro Casemiro Leite, na altura do km 31 da Rodovia Raposo Tavares.
Na ocasião, o cadáver estava carbonizado e em avançado estado de decomposição. Por causa das condições em que foi encontrado, a identificação só foi possível por meio de exame de DNA.
Aline foi enterrada em 1º de março daquele ano. Ela morava com familiares e deixou um filho de apenas um ano de idade.
As investigações levaram à identificação dos três envolvidos, posteriormente denunciados pelo Ministério Público. Micheli e Julia responderam pelo homicídio qualificado, enquanto Igor foi acusado de ocultação de cadáver.
|Corpo de Aline estava ao lado de um colchão e de uma caixa de madeira. Foto: Redes sociais
Filho da vítima foi considerado na sentença
Ao calcular as penas, o juiz considerou as consequências do crime para o filho de Aline, Ravi, que tinha um ano de idade quando perdeu a mãe. A sentença destacou que a criança foi privada da presença, do afeto e dos cuidados maternos desde o início da vida.
O magistrado também levou em conta os antecedentes criminais de Micheli e Igor. No caso de Micheli, a pena final reuniu as condenações por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.