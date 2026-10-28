Shopping Granja Vianna promove campanha de doação de sangue no dia 2 de novembro

Ação será realizada em parceria com o Hemocentro São Lucas e a ONG Amorsedoa, com agendamento prévio pela internet

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O Shopping Granja Vianna, em Cotia, recebe no dia 2 de novembro uma campanha de doação de sangue em parceria com o Hemocentro São Lucas, especializado em medicina transfusional, e a Amorsedoa, organização social que incentiva e mobiliza doadores.

Quem pode doar sangue?



Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Menores de 18 anos precisam apresentar autorização dos responsáveis. Também é obrigatória a apresentação de um documento oficial de identidade com foto.



Pessoas que utilizam medicamentos podem estar aptas à doação, dependendo do remédio e das condições de saúde. Já quem tem piercing ou tatuagem pode doar após sete dias, desde que o procedimento tenha sido realizado em local com comprovação de segurança sanitária, conforme as orientações divulgadas pela organização.



Serviço



Campanha de doação de sangue - Shopping Granja Vianna

Data: 2 de novembro

Horário: das 12h às 17h

Local: Espaço Recarregue-se, piso L1

Agendamento:

Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 23,5, Lageadinho, Cotia (SP). Campanha de doação de sangue - Shopping Granja ViannaData: 2 de novembroHorário: das 12h às 17hLocal: Espaço Recarregue-se, piso L1Agendamento: Clique aqui para reservar seu horário Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 23,5, Lageadinho, Cotia (SP).

A ação será realizada das 12h às 17h, no espaço Recarregue-se, localizado no piso L1 do shopping. Para participar, é necessário realizar o agendamento prévio pela internet.A iniciativa busca mobilizar a população para a doação de sangue, um gesto que contribui para manter os estoques utilizados no atendimento a pacientes que precisam de transfusões.