Trecho da Raposo tem queda de 80% em acidentes graves após câmeras com IA, diz Governo de SP

Trecho entre os km 15 e 20 também registrou redução de 22% nos sinistros; equipamentos identificam falta de cinto e uso de celular ao volante

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após a implantação de câmeras com inteligência artificial, segundo dados divulgados pelo Governo de São Paulo. Um trecho da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) registrou redução de acidentes, segundo dados divulgados pelo Governo de São Paulo.



Mais monitoramento na Raposo



Além das duas câmeras com inteligência artificial, o trecho conta atualmente com 48 câmeras e duas viaturas com videomonitoramento em tempo real. Outras 177 câmeras devem entrar em operação até o fim de outubro, segundo o Estado.



Também está em implantação na rodovia o Sistema Analisador de Tráfego (SAT), que poderá contar, pesar e classificar veículos, além de registrar a velocidade média. A ferramenta será utilizada para auxiliar na gestão do tráfego e em ações de segurança viária.



O Governo de São Paulo afirma que a tecnologia de monitoramento está sendo ampliada gradualmente em outras rodovias concedidas do Estado.

De acordo com o Estado, o trecho entre os km 15 e 20 teve 22% menos sinistros de trânsito entre julho e agosto deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025. As ocorrências passaram de 86 para 67.A redução foi ainda maior nos casos com vítimas graves ou fatais. Segundo o governo, as ocorrências desse tipoAtualmente, duas câmeras com inteligência artificial estão instaladas nos. Os equipamentos são utilizados para identificar possíveis infrações, como falta do cinto de segurança e uso de celular ao volante.As autuações começaram em 3 de agosto, após três meses de testes e calibração do sistema. Desde então, a Polícia Militar Rodoviária registrou 2.316 infrações relacionadas às duas condutas. Foram 1.386 casos por falta do cinto e 930 por uso de celular.As imagens captadas pelas câmeras são encaminhadas às autoridades competentes para análise e eventual autuação. O sistema, segundo o Governo de SP, funciona como ferramenta de apoio e não substitui a fiscalização realizada pelos agentes.