Mutirão do Emprego oferece atendimento e encaminhamento para vagas em Cotia

Além do mutirão desta segunda e terça, Cotia terá na quinta (9) recrutamento para vagas de logística, com oportunidades relacionadas ao Mercado Livre

Foto: Juliano Barbosa





A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda de Cotia realiza nesta segunda-feira (5) e terça-feira (6) um Mutirão do Emprego, com atendimento, orientação e encaminhamento de trabalhadores para oportunidades disponíveis no mercado.

Vagas na área de logística



Na quinta-feira (9), também das 10h às 14h, o espaço receberá uma ação especial de empregabilidade voltada ao setor de logística, com participação de empresas em processos de recrutamento.



Entre as oportunidades estão vagas relacionadas à operação do Mercado Livre. Os interessados poderão conhecer as vagas e participar dos processos seletivos no próprio local.





Serviço



Mutirão do Emprego

📅 5 e 6 de outubro

🕙 Das 10h às 14h



Ação de Empregabilidade – Logística

📅 9 de outubro

🕙 Das 10h às 14h



📍 Ginásio Municipal de Esportes de Cotia

Rua Ouro, s/nº – Jardim Nomura – Cotia

A ação acontece das 10h às 14h, no Ginásio Municipal de Esportes de Cotia, no Jardim Nomura.Podem participar desempregados, pessoas em busca de recolocação profissional ou trabalhadores interessados em novas oportunidades. Não é necessário participar do programa de troca gratuita de geladeiras da Enel para ser atendido no mutirão.O atendimento ocorrerá no mesmo local e período do, mas as duas ações são independentes.