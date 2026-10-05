"Inimiga nº1 das feministas": quem é a deputada estadual mais votada de SP e a 2ª mais votada em Cotia

Aos 23 anos, Eduarda Campopiano (PL) recebeu mais de 1,9 milhão de votos no estado e 11.606 em Cotia, onde ficou atrás apenas de Rogério Franco

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Aos 23 anos, Eduarda Campopiano (PL) foi a candidata mais votada para deputada estadual nas eleições de 2026 em São Paulo. Ela recebeu mais de 1,9 milhão de votos em todo o estado, segundo os dados eleitorais divulgados após a votação deste domingo (4).



Natural de Campinas, Eduarda ganhou projeção política a partir de 2021, principalmente por meio das redes sociais, onde passou a divulgar posições contrárias à esquerda e a defender pautas conservadoras.



Filiada ao Partido Liberal, ela também atuou como comentarista do programa Linha de Frente, da Jovem Pan, em 2023.



De vereadora a deputada estadual



Antes de chegar à Assembleia Legislativa de São Paulo, Eduarda foi eleita vereadora de Praia Grande, no litoral paulista, em 2024, com 3.589 votos. Segundo a Câmara Municipal, ela foi a parlamentar mais jovem já eleita para o cargo no município.



Entre as posições que defende publicamente está a criminalização do aborto. A parlamentar também passou a se autointitular “inimiga número um das feministas”, expressão que ganhou destaque em sua comunicação política.



Em 2025, foi autora de um projeto de lei que propunha impedir a nomeação ou contratação, para determinados cargos e empregos públicos, de pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças ou adolescentes.



Agora, com a votação obtida em 2026, Eduarda deixa a Câmara de Praia Grande para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).



O resultado em Cotia



Entre os dez candidatos mais votados para deputado estadual em Cotia, oito foram eleitos. Rogério Franco liderou a votação municipal, com 14.130 votos, seguido por Eduarda Campopiano, com 11.606.



A votação em Cotia representa, portanto, uma parcela do desempenho estadual da deputada, que terminou a eleição como a candidata mais votada para a Alesp em todo o Estado de São Paulo.

Em Cotia, a deputada eleita também teve um desempenho expressivo e terminou na segunda colocação entre os candidatos a deputado estadual, com 11.606 votos, o equivalente a 8,88% dos votos válidos.