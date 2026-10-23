Perseguição na Raposo: van usada na fuga foi roubada em maio no bairro de Perdizes, em SP

Perseguição começou após alerta do Smart Cotia



De acordo com os relatos dos guardas civis municipais registrados no boletim, as equipes receberam informações, por meio da rede de comunicação do CECOM, sobre uma van preta suspeita de circular com placas dublês. O veículo havia sido identificado pelo sistema de monitoramento Smart Cotia.



A Guarda Civil Municipal (GCM) iniciou buscas para localizar e interceptar a van. Outras viaturas foram acionadas para prestar apoio à ocorrência, inclusive na altura do km 29 da Rodovia Raposo Tavares, onde foi realizado um bloqueio parcial da pista.



Conforme os relatos registrados pela Polícia Civil, o motorista desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Após percorrer alguns quilômetros pela Rodovia SP-270, no sentido São Paulo, a van colidiu com outros automóveis.



BO relata troca de tiros com a GCM



O boletim de ocorrência informa que um dos guardas civis municipais afirmou ter visto o motorista efetuar um disparo de arma de fogo. Segundo a versão apresentada pelo agente, os guardas atiraram em direção à van para conter o que consideraram uma agressão.



O documento relata que, aproximadamente 300 a 500 metros adiante, ocorreu uma nova colisão envolvendo a van e outros veículos, seguida de outro confronto com os agentes municipais.



Após a intervenção, o suspeito foi detido com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido ao Pronto-Socorro do Hospital de Cotia, mas morreu posteriormente.



A Polícia Civil apreendeu os armamentos utilizados pelos guardas para a realização de exames periciais.





Foto: Reprodução

Revólver foi encontrado às margens da rodovia



Durante a averiguação nas proximidades do local onde o motorista foi detido, os guardas localizaram um revólver calibre .38 com a numeração suprimida. A arma estava perto da mureta de proteção da rodovia, em uma área gramada às margens da pista.



Conforme o boletim, o tambor continha dois cartuchos deflagrados e quatro intactos. O revólver foi apreendido para perícia, que deverá contribuir para o esclarecimento das circunstâncias da ocorrência.





Seis veículos foram envolvidos nas colisões



A Ecovias Raposo Castello informou ao Cotia & Cia que a ocorrência foi registrada às 12h07, na altura do km 29,3 da Rodovia Raposo Tavares, no sentido capital. Segundo a concessionária, seis veículos estiveram envolvidos nas colisões durante a fuga.



Um casal que estava em um dos veículos envolvidos também precisou ser socorrido por uma equipe de resgate.



A concessionária mobilizou equipes de resgate, inspeção e guincho leve para atender à ocorrência, com apoio das autoridades policiais. A Ecovias Raposo Castello informou aoque a ocorrência foi registrada às 12h07, na altura do km 29,3 da Rodovia Raposo Tavares, no sentido capital. Segundo a concessionária,Um casal que estava em um dos veículos envolvidos também precisou ser socorrido por uma equipe de resgate.A concessionária mobilizou equipes de resgate, inspeção e guincho leve para atender à ocorrência, com apoio das autoridades policiais.



Faixa permaneceu interditada para perícia



Durante o atendimento, as faixas 2 e 3 da rodovia chegaram a ser interditadas. De acordo com a Ecovias, a faixa 2 foi liberada às 15h40, enquanto a faixa 3 permanecia bloqueada na última atualização, à espera dos trabalhos da perícia.



O boletim informa que o local foi preservado para os exames técnicos e que a van seria encaminhada a um pátio credenciado após a realização da perícia.



A Polícia Civil investigará as circunstâncias dos confrontos, as colisões durante a fuga, a origem dos disparos que atingiram o motorista, a utilização da arma apreendida e os demais fatos relacionados ao veículo roubado.