Cadela chow-chow atropelada em Cotia passa por cirurgia e luta para voltar a andar

Resgatada no Jardim Santana, cadela passou por cirurgia na coluna e ainda não movimenta as patas traseiras; responsáveis fazem vaquinha para custear o tratamento e a recuperação
|Imagem concedida ao Cotia & Cia
Uma cadela da raça chow-chow, atropelada no Jardim Santana, em Cotia, está em recuperação após passar por uma cirurgia na coluna. O animal foi resgatado nas proximidades do Sacolão do Abel e levado ao veterinário, onde chegou sem movimentar as patas traseiras, com suspeita de lesão na coluna.
Diante da gravidade do quadro, os responsáveis pelo resgate iniciaram uma campanha de arrecadação para ajudar a pagar as despesas com atendimento veterinário, exames, internação, medicamentos e cirurgia. Até esta sexta-feira (23), os custos informados chegavam a R$ 11 mil, sem incluir as despesas mensais com o lar temporário.
Segundo Flávio, um dos responsáveis pelo resgate, a cadela teria sido abandonada pela família e estaria perambulando pelas ruas de Cotia havia algum tempo antes de ser atropelada.
|Foto concedida ao Cotia & Cia
Cadela passou por cirurgia e segue em recuperação
De acordo com Flávio, a cirurgia na coluna foi realizada no sábado (17). Apesar da evolução considerada positiva, a cadela ainda não recuperou os movimentos das patas traseiras e corre o risco de apresentar limitações permanentes para andar.
A expectativa dos responsáveis é que a recuperação, com acompanhamento veterinário e fisioterapia, possa contribuir para a retomada dos movimentos.
Após receber alta, na quinta-feira (22), a cadela foi encaminhada para um lar temporário em Embu das Artes, por meio do projeto Pata Amada Brasil. O custo informado para a permanência no local é de R$ 600 mensais.
De acordo com Flávio, a cirurgia na coluna foi realizada no sábado (17). Apesar da evolução considerada positiva, a cadela ainda não recuperou os movimentos das patas traseiras e corre o risco de apresentar limitações permanentes para andar.
A expectativa dos responsáveis é que a recuperação, com acompanhamento veterinário e fisioterapia, possa contribuir para a retomada dos movimentos.
Após receber alta, na quinta-feira (22), a cadela foi encaminhada para um lar temporário em Embu das Artes, por meio do projeto Pata Amada Brasil. O custo informado para a permanência no local é de R$ 600 mensais.
Vaquinha busca arrecadar recursos para o tratamento
A campanha de arrecadação foi criada em 13 de outubro. Segundo os organizadores, até o momento, pouco mais de R$ 3 mil haviam sido arrecadados, valor abaixo do necessário para cobrir as despesas já realizadas e os custos previstos para a continuidade do tratamento.
Além das contribuições pela internet, Flávio e a esposa, Ana, se colocaram à disposição para conversar com quem deseja ajudar. Eles afirmam ter documentos e comprovantes dos gastos veterinários.
Como ajudar
Vaquinha on-line: Ajuda para o chow-chow
Pix: 6388932@vakinha.com.br
Contato de Flávio: (11) 94289-2455 — WhatsApp
Contato de Ana: (11) 98339-4114 — WhatsApp