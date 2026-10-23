Cadela chow-chow atropelada em Cotia passa por cirurgia e luta para voltar a andar

Resgatada no Jardim Santana, cadela passou por cirurgia na coluna e ainda não movimenta as patas traseiras; responsáveis fazem vaquinha para custear o tratamento e a recuperação

Imagem concedida ao Cotia & Cia

Uma cadela da raça chow-chow, atropelada no Jardim Santana, em Cotia, está em recuperação após passar por uma cirurgia na coluna. O animal foi resgatado nas proximidades do Sacolão do Abel e levado ao veterinário, onde chegou sem movimentar as patas traseiras, com suspeita de lesão na coluna.



Foto concedida ao Cotia & Cia

Cadela passou por cirurgia e segue em recuperação



De acordo com Flávio, a cirurgia na coluna foi realizada no sábado (17). Apesar da evolução considerada positiva, a cadela ainda não recuperou os movimentos das patas traseiras e corre o risco de apresentar limitações permanentes para andar.



A expectativa dos responsáveis é que a recuperação, com acompanhamento veterinário e fisioterapia, possa contribuir para a retomada dos movimentos.



Após receber alta, na quinta-feira (22), a cadela foi encaminhada para um lar temporário em Embu das Artes, por meio do projeto Pata Amada Brasil. O custo informado para a permanência no local é de R$ 600 mensais.

Vaquinha busca arrecadar recursos para o tratamento



A campanha de arrecadação foi criada em 13 de outubro. Segundo os organizadores, até o momento, pouco mais de R$ 3 mil haviam sido arrecadados, valor abaixo do necessário para cobrir as despesas já realizadas e os custos previstos para a continuidade do tratamento.



Além das contribuições pela internet, Flávio e a esposa, Ana, se colocaram à disposição para conversar com quem deseja ajudar. Eles afirmam ter documentos e comprovantes dos gastos veterinários.



Como ajudar



Vaquinha on-line:



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Contato de Flávio: (11) 94289-2455 — WhatsApp



Contato de Ana: (11) 98339-4114 — WhatsApp



A campanha de arrecadação foi criada em 13 de outubro. Segundo os organizadores, até o momento, pouco mais de R$ 3 mil haviam sido arrecadados, valor abaixo do necessário para cobrir as despesas já realizadas e os custos previstos para a continuidade do tratamento.Além das contribuições pela internet, Flávio e a esposa, Ana, se colocaram à disposição para conversar com quem deseja ajudar. Eles afirmam ter documentos e comprovantes dos gastos veterinários.Vaquinha on-line: Ajuda para o chow-chow Pix: 6388932@vakinha.com.br Contato de Flávio: (11) 94289-2455 — WhatsAppContato de Ana: (11) 98339-4114 — WhatsApp



Diante da gravidade do quadro, os responsáveis pelo resgate iniciaram uma campanha de arrecadação para ajudar a pagar as despesas com atendimento veterinário, exames, internação, medicamentos e cirurgia. Até esta sexta-feira (23),, sem incluir as despesas mensais com o lar temporário.Segundo Flávio, um dos responsáveis pelo resgate, a cadela teria sido abandonada pela família e estaria perambulando pelas ruas de Cotia havia algum tempo antes de ser atropelada.