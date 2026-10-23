Mulher de 38 anos fica ferida após ser atropelada por caminhão em Cotia

Uma mulher de 38 anos ficou ferida após ser atropelada por um caminhão na tarde desta quinta-feira (22), na Estrada do Capuava, na região do Jardim Belizário, em Cotia.

Atualizando – 15h32 atropelamento por caminhão, na Estrada do Capuava, 2582 - Vila Belissario – Cotia, 02 vtrs. empenhadas. vtm. fem. 38a lacero perna dir., SOS pelo CB para o PS Regional de Cotia. #193R — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) October 22, 2026

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h32 e mobilizou duas viaturas para atender à ocorrência. Segundo informações da corporação, a vítima sofreu um ferimento profundo na perna direita.Após o atendimento no local, a mulher foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Cotia.Não há informações sobre as circunstâncias do atropelamento.