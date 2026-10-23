Mulher de 38 anos fica ferida após ser atropelada por caminhão em Cotia

Neto Rossi

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu um ferimento na perna direita e foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Cotia

Acidente ocorreu na Estrada do Capuava. Foto: Google Street Views

Uma mulher de 38 anos ficou ferida após ser atropelada por um caminhão na tarde desta quinta-feira (22), na Estrada do Capuava, na região do Jardim Belizário, em Cotia.


O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h32 e mobilizou duas viaturas para atender à ocorrência. Segundo informações da corporação, a vítima sofreu um ferimento profundo na perna direita.

Após o atendimento no local, a mulher foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Cotia.

Não há informações sobre as circunstâncias do atropelamento.
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