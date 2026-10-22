Seis veículos se envolveram em colisões na Raposo durante perseguição a uma van roubada

Faixa 2 foi liberada às 15h40, mas a faixa 3 permanecia interditada para os trabalhos da perícia, segundo a concessionária

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Uma perseguição policial após a identificação de uma van roubada terminou em uma sequência de colisões envolvendo seis veículos na Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, no início da tarde desta quinta-feira (22). Um suspeito morreu após ser baleado durante a ocorrência e dar entrada no Hospital de Cotia. terminou em uma sequência de colisões envolvendo seis veículos na Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, no início da tarde desta quinta-feira (22). Um suspeito morreu após ser baleado durante a ocorrência e dar entrada no Hospital de Cotia.



Troca de tiros e morte do motorista



Ainda de acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública de Cotia, houve troca de tiros entre o suspeito e os guardas civis durante a perseguição. O motorista foi baleado e socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no Hospital de Cotia.



Um casal que estava em um dos veículos atingidos também precisou de atendimento de uma equipe de resgate. As circunstâncias da ocorrência serão apuradas pelas autoridades competentes.





Faixas interditadas na Raposo Tavares



A ocorrência foi registrada pela Ecovias Raposo Castello às 12h07, na altura do km 29,3 da rodovia, no sentido capital. A concessionária mobilizou equipes de resgate, inspeção e guincho leve para atender à ocorrência, com apoio das autoridades policiais.



Durante o atendimento, as faixas 2 e 3 chegaram a ser interditadas. A faixa 2 foi liberada às 15h40, mas a faixa 3 permanecia bloqueada até a última atualização da concessionária, enquanto as equipes aguardavam os trabalhos da perícia.



A Ecovias informou que as circunstâncias da ocorrência e as informações sobre possíveis vítimas seguem em apuração.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Cotia, a van tinha registro de roubo e circulava com placas adulteradas. O veículo foi identificado pelo sistema de monitoramento Smart Cotia, e equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) deram ordem de parada ao motorista, que desobedeceu e iniciou a fuga.A perseguição começou na região do São Fernando, de onde o veículo seguia pela Raposo Tavares em direção ao interior. Na altura do km 30, o suspeito fez o retorno no sentido da capital.Durante a fuga, o condutor perdeu o controle da van, bateu contra o guard-rail e atingiu outros veículos e motocicletas. Ao todo, seis veículos estiveram envolvidos nas colisões, conforme atualização divulgada pela concessionária Ecovias Raposo Castello ao Cotia & Cia.