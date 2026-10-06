Pai é preso após atirar contra o próprio filho durante discussão em Ibiúna

Vítima foi atingida por quatro disparos e socorrida ao Pronto-Socorro; suspeito fugiu e acabou localizado pela polícia em São Roque

Foto: TVS / SBT

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após atirar contra o próprio filho durante uma discussão, na manhã desta segunda-feira (5), em Ibiúna. Após o crime, ele fugiu e foi localizado por policiais em São Roque.





Com informações da TVS/SBT

Segundo o registro da ocorrência, pai e filho entraram em luta corporal dentro da residência. Na sequência, o pai teria sacado uma pistola e efetuado quatro disparos.A vítima foi atingida no peito, abdômen e nas duas pernas. Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Pronto-Socorro de Ibiúna. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o homem já foi transferido.Após os disparos, o suspeito deixou o local de carro, levando a arma. Policiais de São Roque receberam informações sobre a fuga e passaram a realizar buscas pelas possíveis rotas utilizadas.O veículo foi localizado na Rodovia Prefeito Quintino de Lima, no bairro Vinhedo, transitando no contrafluxo. Segundo o registro policial, o motorista tentou fugir, mas foi abordado pouco depois.Durante a abordagem, o homem teria confessado os disparos contra o filho e informado que utilizou uma pistola calibre .635, que teria sido dispensada durante a fuga.Ele também relatou aos policiais que o filho teria efetuado um disparo com uma carabina, cujo projétil teria atingido o para-brisa do veículo.O homem foi levado ao pronto-socorro, onde não foram constatadas lesões. Em seguida, foi conduzido ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio.O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.