Prefeitura se manifesta sobre obra de esgoto paralisada e ruas danificadas em Caucaia do Alto

Município diz que empresa foi notificada para regularizar valas e afirma que retomada dos serviços depende de recursos do Governo Federal

Imagens enviadas ao Cotia & Cia

Fala Cidadão: A Prefeitura de Cotia se manifestou, quatro dias depois da publicação da reportagem do Cotia & Cia, sobre as condições das ruas do Residencial Pastoreiro, conhecido como BQ, em Caucaia do Alto, após moradores denunciarem buracos, desníveis e problemas no pavimento provocados pela interrupção de uma obra de implantação da rede de esgoto. A Prefeitura de Cotia se manifestou, quatro dias depois da publicação da reportagem do Cotia & Cia, sobre as condições das ruas do Residencial Pastoreiro, conhecido como BQ, em Caucaia do Alto,



Moradores reclamam das condições das ruas



A situação foi denunciada ao Cotia & Cia por moradores da região. Segundo Lizandra Sammarco, os trabalhos estão paralisados desde o fim de julho e trechos das vias permanecem com buracos profundos e problemas no pavimento.



Entre os pontos citados estão a rua Jhony Anderson de Oliveira Salvador e o trecho de divisa com a rua Mãe de Jesus dos Santos.



Moradores relatam dificuldades para a circulação de veículos e pedestres. Alguns passaram a colocar pedras nos buracos para tentar reduzir os impactos sobre os veículos, mas afirmam que o material acaba sendo levado pelas chuvas.



A comunidade também reclama de uma caixa de escoamento que teria ficado sem tampa durante a intervenção, aumentando o risco de acidentes.











Sabesp aponta interferência de rochas



Procurada anteriormente pelo Cotia & Cia, a Sabesp informou que a obra integra a implantação da rede coletora de esgoto do Residencial Pastoreiro.



Segundo a companhia, a interrupção ocorreu após a identificação de rochas no subsolo, o que impede a continuidade das escavações pelos métodos convencionais. A empresa afirmou que são necessários serviços especializados para superar o obstáculo.



A Sabesp também declarou que as recomposições de pavimento referentes às intervenções sob sua responsabilidade já foram executadas e que a nova rede ainda não está em operação.



Sobre outros pontos de deterioração das vias, a companhia afirmou que alguns danos estão relacionados ao lançamento irregular e recorrente de efluentes diretamente nas ruas, situação que, segundo a empresa, não seria de sua responsabilidade.



A Sabesp informou ainda que a previsão é concluir a implantação da rede dentro do cronograma de universalização do saneamento, com prazo até 2029.

Segundo a administração municipal, o local já foi vistoriado pela equipe responsável e a empresa contratada foi notificada sobre a necessidade de regularizar as valas abertas nas vias.Como medida paliativa, a Prefeitura informou aoque foi aplicado material fresado para recompor e regularizar a superfície das ruas. No entanto, segundo o município, as chuvas registradas posteriormente acabaram carregando parte do material, fazendo com que as valas voltassem a ficar expostas.A Prefeitura também afirmou que a continuidade dos serviços contratados depende do aporte de recursos do Governo Federal. O município diz manter contato com o governo federal para que o repasse seja realizado, permitindo a retomada e a conclusão das obras previstas.