2ª Corrida Atitude de Amor reúne esporte e solidariedade no Parque Cemucam; inscrições estão abertas

Evento será realizado em dezembro e terá corrida de 6 km e caminhada de 3 km; toda a arrecadação das inscrições será destinada aos projetos sociais da instituição
|Foto: Divulgação
Esportes & Cia - O Parque Cemucam, em Cotia, recebe no dia 6 de dezembro de 2026 a 2ª Corrida e Caminhada em Prol da Atitude de Amor. A largada está marcada para as 8h e o evento reunirá corredores, caminhantes, famílias e participantes de diferentes idades.
A programação terá corrida de 6 km, destinada a participantes a partir de 15 anos, e caminhada de 3 km, aberta ao público. Crianças e adolescentes de até 14 anos poderão participar da caminhada desde que estejam acompanhados por um adulto responsável.
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Além da prática esportiva, o evento tem caráter beneficente. Segundo a organização, 100% da arrecadação das inscrições será destinada aos projetos sociais da Atitude de Amor, entre eles Meimei, Oficina do Tempo e Acalentando.
Na corrida, o percurso será realizado em duas voltas pelo Parque Cemucam. Já a caminhada terá uma volta. Os participantes terão pontos de hidratação durante o trajeto e receberão um kit com camiseta oficial, medalha, número de peito, barrinha de cereal e fruta.
A inscrição custa R$ 100.
Além da prática esportiva, o evento tem caráter beneficente. Segundo a organização, 100% da arrecadação das inscrições será destinada aos projetos sociais da Atitude de Amor, entre eles Meimei, Oficina do Tempo e Acalentando.
Na corrida, o percurso será realizado em duas voltas pelo Parque Cemucam. Já a caminhada terá uma volta. Os participantes terão pontos de hidratação durante o trajeto e receberão um kit com camiseta oficial, medalha, número de peito, barrinha de cereal e fruta.
A inscrição custa R$ 100.
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Serviço
2ª Corrida e Caminhada em Prol da Atitude de Amor
Data: 6 de dezembro de 2026 (domingo)
Horário: 8h
Local: Parque Cemucam - Cotia
Corrida: 6 km - a partir de 15 anos
Caminhada: 3 km - todas as idades
Caminhada infantil: 3 km - até 14 anos, com acompanhamento de um adulto
Inscrição: R$ 100
Destinação: 100% da arrecadação para os projetos sociais da Atitude de Amor
As inscrições e outras informações estão disponíveis no site da organização.
A Atitude de Amor mantém projetos e ações sociais voltados ao acolhimento e apoio de crianças, jovens, famílias e da comunidade. Entre as iniciativas desenvolvidas estão os projetos Meimei, Oficina do Tempo e Acalentando.
A instituição também mantém a Atitude de Amor – Casa do Caminho, na Rua do Engenho, 468, no Parque Monjolo, próximo ao bairro Mirizola, com atividades às terças-feiras, a partir das 19h.
Inscrições: https://atitudedeamor.com.br/2-a-corrida-e-caminhada-em-prol-da-atitude-de-amor/
Serviço
2ª Corrida e Caminhada em Prol da Atitude de Amor
Data: 6 de dezembro de 2026 (domingo)
Horário: 8h
Local: Parque Cemucam - Cotia
Corrida: 6 km - a partir de 15 anos
Caminhada: 3 km - todas as idades
Caminhada infantil: 3 km - até 14 anos, com acompanhamento de um adulto
Inscrição: R$ 100
Destinação: 100% da arrecadação para os projetos sociais da Atitude de Amor
As inscrições e outras informações estão disponíveis no site da organização.
A Atitude de Amor mantém projetos e ações sociais voltados ao acolhimento e apoio de crianças, jovens, famílias e da comunidade. Entre as iniciativas desenvolvidas estão os projetos Meimei, Oficina do Tempo e Acalentando.
A instituição também mantém a Atitude de Amor – Casa do Caminho, na Rua do Engenho, 468, no Parque Monjolo, próximo ao bairro Mirizola, com atividades às terças-feiras, a partir das 19h.
Inscrições: https://atitudedeamor.com.br/2-a-corrida-e-caminhada-em-prol-da-atitude-de-amor/