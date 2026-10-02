Eleições: ônibus de Cotia terão programação de dia útil neste domingo, anuncia Viação

Neto Rossi

Todas as linhas estarão em operação durante o primeiro turno; Tarifa Zero também será mantida no transporte municipal

Foto: Reprodução 

Os ônibus que atendem Cotia terão uma programação especial neste domingo (4), data do primeiro turno das Eleições 2026. 

A Viação Raposo Tavares informou que todas as linhas operarão seguindo a programação de um dia útil, com o objetivo de ampliar a disponibilidade de transporte para a população durante o período de votação.


Tarifa Zero será mantida

Além da operação especial, a Prefeitura de Cotia informou que a Tarifa Zero continuará valendo normalmente nas linhas municipais durante todo o domingo.

A gratuidade faz parte da política de Tarifa Zero Inclusiva aos domingos e não exige cartão, cadastro ou qualquer procedimento adicional para ser utilizada.

O benefício também poderá ser usado pelos moradores que precisarem utilizar o transporte coletivo para chegar aos locais de votação.

Consulte os horários

A orientação aos passageiros é verificar previamente os horários e itinerários das linhas que pretendem utilizar.

A programação pode ser consultada nos canais oficiais da Viação Raposo Tavares e na plataforma de consulta de horários das linhas municipais.
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