Eleições: ônibus de Cotia terão programação de dia útil neste domingo, anuncia Viação

Todas as linhas estarão em operação durante o primeiro turno; Tarifa Zero também será mantida no transporte municipal

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Os ônibus que atendem Cotia terão uma programação especial neste domingo (4), data do primeiro turno das Eleições 2026.





A Viação Raposo Tavares informou que todas as linhas operarão seguindo a programação de um dia útil, com o objetivo de ampliar a disponibilidade de transporte para a população durante o período de votação.











Tarifa Zero será mantida



Além da operação especial, a Prefeitura de Cotia informou que a Tarifa Zero continuará valendo normalmente nas linhas municipais durante todo o domingo.



A gratuidade faz parte da política de Tarifa Zero Inclusiva aos domingos e não exige cartão, cadastro ou qualquer procedimento adicional para ser utilizada.



O benefício também poderá ser usado pelos moradores que precisarem utilizar o transporte coletivo para chegar aos locais de votação.