Eleições: ônibus de Cotia terão programação de dia útil neste domingo, anuncia Viação

Todas as linhas estarão em operação durante o primeiro turno; Tarifa Zero também será mantida no transporte municipal
|Foto: Reprodução
Os ônibus que atendem Cotia terão uma programação especial neste domingo (4), data do primeiro turno das Eleições 2026.
A Viação Raposo Tavares informou que todas as linhas operarão seguindo a programação de um dia útil, com o objetivo de ampliar a disponibilidade de transporte para a população durante o período de votação.
Tarifa Zero será mantida
Além da operação especial, a Prefeitura de Cotia informou que a Tarifa Zero continuará valendo normalmente nas linhas municipais durante todo o domingo.
A gratuidade faz parte da política de Tarifa Zero Inclusiva aos domingos e não exige cartão, cadastro ou qualquer procedimento adicional para ser utilizada.
O benefício também poderá ser usado pelos moradores que precisarem utilizar o transporte coletivo para chegar aos locais de votação.
Além da operação especial, a Prefeitura de Cotia informou que a Tarifa Zero continuará valendo normalmente nas linhas municipais durante todo o domingo.
A gratuidade faz parte da política de Tarifa Zero Inclusiva aos domingos e não exige cartão, cadastro ou qualquer procedimento adicional para ser utilizada.
O benefício também poderá ser usado pelos moradores que precisarem utilizar o transporte coletivo para chegar aos locais de votação.
Consulte os horários
A orientação aos passageiros é verificar previamente os horários e itinerários das linhas que pretendem utilizar.
A programação pode ser consultada nos canais oficiais da Viação Raposo Tavares e na plataforma de consulta de horários das linhas municipais.