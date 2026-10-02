Câmera flagra ladrão furtando moto de dentro de garagem durante a madrugada em Cotia

Crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (2), no Jardim Panorama; imagens de câmera de segurança registraram a ação

Imagens concedidas ao Cotia & Cia

Uma motocicleta foi furtada durante a madrugada desta sexta-feira (2), na rua Ismênia, no Jardim Panorama, em Cotia. O crime aconteceu por volta das 2h54 e foi registrado por uma câmera de segurança (veja abaixo):











Imagem: Divulgação





Segundo os moradores, a motocicleta havia sido deixada na garagem da residência por volta das 23h de quinta-feira (1º). Cerca de quatro horas depois, o criminoso entrou no imóvel e retirou o veículo.As imagens mostram o homem saindo da garagem empurrando a moto até a rua. Em seguida, ele retorna para fechar o portão, dá partida no veículo e foge com a motocicleta.