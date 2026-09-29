Morte na Raposo: vítimas de acidente de moto eram jovens de 22 e 23 anos

Lucas e Beatriz voltavam de um pancadão no Jardim Jaqueline; funerária chegou ao local quase dez horas após a constatação dos óbitos

Fotos: Redes sociais

acidente fatal de motocicleta ocorrido na madrugada de segunda-feira (28), no km 13 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em São Paulo. Foram identificadas as duas vítimas do, em São Paulo.

Elas foram identificadas como Lucas Rogério Pereira Gatto, de 22 anos, e Beatriz Lucatto Oliveira, de 23. Ambos eram moradores de Osasco.Segundo as informações apuradas, o casal voltava de um pancadão realizado no bairro Jardim Jaqueline, na Zona Oeste da capital paulista, quando sofreu o acidente.A motocicleta em que estavam bateu contra uma barreira rígida na rodovia. Com o impacto, os dois foram arremessados para fora do veículo e morreram no local.De acordo com o registro da ocorrência, os óbitos foram constatados por volta das 4h55. A funerária compareceu ao local às 14h40, quase dez horas depois.O acidente aconteceu no sentido capital da rodovia. Conforme informações da ARTESP, o condutor perdeu o controle da motocicleta antes de atingir a barreira.