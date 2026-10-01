Eleições 2026: Cotia terá mudanças em locais de votação; veja os novos endereços

Alterações atingem eleitores de quatro unidades escolares e já valem para o primeiro turno, neste domingo (4)

Foto: Juliano Barbosa





A Justiça Eleitoral anunciou mudanças nos locais de votação de Cotia para as Eleições Gerais de 2026. As alterações envolvem eleitores de quatro unidades do município e já serão válidas para o primeiro turno, neste domingo (4).



Confira os locais alterados



CEUC Diego Cristian Bazilio Camargo



Os eleitores que votavam na unidade deverão se dirigir ao C.E. Jardim Nomura, na Rua Topázio, 572, no Jardim Nomura.



Seções transferidas: 534ª, 587ª, 594ª, 612ª, 619ª, 648ª e 655ª.



C.E. Antônio Mansur



As seções da unidade foram transferidas para a E.M. Crianças de Cotia I, na Rua Vicente Strifezi, 369, no Parque Miguel Mirizola.



Seções transferidas: 353ª, 371ª, 372ª, 394ª, 405ª, 451ª, 469ª, 498ª, 577ª, 610ª, 617ª, 672ª e 679ª.



E.M. José Grotoli



Os eleitores das seções transferidas deverão votar na E.M. Ildefonço Emeliano de Brito, localizada na Rua dos Andes, 456, no Colinas de Cotia.



Seções transferidas: 649ª e 666ª.



E.M. Joaquim de Moraes Victor



Os eleitores da seção transferida deverão comparecer ao C.E. Profª Yveth Nader Cavalcante, na Estrada Victor’s, 100.



Seção transferida: 647ª.



Como consultar o local de votação



A consulta pode ser feita pelo aplicativo e-Título, na opção "Onde votar", que informa o endereço, a zona e a seção eleitoral, além de permitir a consulta da rota até o local.



Outra alternativa é acessar o



A votação será realizada das 8h às 17h. As mudanças também serão válidas para o segundo turno, marcado para 25 de outubro, caso haja necessidade. A consulta pode ser feita pelo aplicativo e-Título, na opção "Onde votar", que informa o endereço, a zona e a seção eleitoral, além de permitir a consulta da rota até o local.Outra alternativa é acessar o Autoatendimento Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) . No menu "Consultas", basta selecionar a opção "Onde votar" e preencher os dados solicitados.A votação será realizada das 8h às 17h. As mudanças também serão válidas para o segundo turno, marcado para 25 de outubro, caso haja necessidade.

Os eleitores afetados deverão comparecer aos novos endereços para votar. A recomendação é consultar previamente o local da seção eleitoral para evitar transtornos no dia da votação.