Secretaria de Saúde de Cotia lamenta morte de servidora de 34 anos

Ana Cláudia Alves Esturari atuava como agente comunitária de saúde na UBS Água Espraiada e havia ingressado no serviço público há cerca de um ano
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A Secretaria Municipal de Saúde de Cotia lamentou a morte de Ana Cláudia Alves Esturari, aos 34 anos.
A servidora trabalhava como agente comunitária de saúde na Unidade Básica de Saúde (UBS) Água Espraiada, onde atuava no atendimento à população.
Ana Cláudia ingressou no serviço público por meio de concurso, há aproximadamente um ano. Durante esse período, dedicou-se ao acolhimento dos moradores e ao fortalecimento do vínculo entre a comunidade e os serviços de saúde.
Em nota de pesar, a Secretaria destacou a dedicação da profissional e sua contribuição para o atendimento à população.
"Neste momento de dor, a Secretaria Municipal de Saúde de Cotia se solidariza com seus familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar esta irreparável perda", afirmou a pasta.
A Secretaria também ressaltou que Ana Cláudia será lembrada com carinho, respeito e gratidão por sua dedicação ao serviço público.
A causa da morte não foi divulgada.