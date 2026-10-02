Adolescentes são flagrados pegando rabeira em ônibus intermunicipal em Cotia

Motorista registrou a cena na região da marginal da Raposo Tavares; segundo ela, o mesmo grupo já havia sido visto em outro coletivo pela manhã

Imagens enviadas ao Cotia & Cia





Três adolescentes foram flagrados pegando rabeira em um ônibus intermunicipal nesta sexta-feira (2), na rua Professor José Barreto, na região da marginal da rodovia Raposo Tavares, em Cotia.

O flagrante foi registrado por uma motorista que passava pelo local e fotografou os jovens pendurados na parte traseira do coletivo, em uma situação que oferece riscos de acidentes graves.Segundo a testemunha, os mesmos adolescentes já haviam sido vistos pela manhã, no bairro do Jardim Santana, também pegando rabeira em outro ônibus. No segundo episódio, ela conseguiu apenas fazer o registro fotográfico ao passar pelo local.A prática consiste em se agarrar à parte externa de veículos em movimento e pode provocar quedas e atropelamentos, colocando em risco a vida dos envolvidos.Até o momento, não há informações sobre eventual abordagem dos adolescentes ou registro de ocorrência policial.