Ônibus com 47 pessoas se envolve em colisão com bitrem no Rodoanel

Acidente provocou 4 km de congestionamento

Foto: Artesp

Um acidente envolvendo um bitrem e um ônibus com 48 pessoas provocou congestionamento de 4 quilômetros no Rodoanel Mário Covas (SP-021), na manhã desta sexta-feira (16), na capital paulista.

Segundo informações da concessionária responsável pela rodovia, a colisão ocorreu por volta das 9h, na altura do km 8, na pista interna, durante chuva.De acordo com informações apuradas no local, o ônibus estava parado na faixa 3 devido a uma pane mecânica quando o bitrem se aproximou. Sem tempo hábil para frear ou desviar, o motorista do caminhão atingiu o coletivo.O registro da ocorrência aponta que 47 pessoas que estavam no ônibus e uma no bitremApós a colisão, os dois veículos ficaram sobre as faixas 3 e 4. Todas as faixas e o acostamento interno foram interditados entre 9h30 e 10h16. Depois, a interdição ficou restrita ao acostamento interno.O ônibus e o bitrem foram removidos, mas a última atualização disponível, às 11h53, ainda apontava 4 quilômetros de congestionamento no trecho.