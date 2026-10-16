Governo de SP anuncia R$ 29 bilhões para enfrentar mudanças climáticas extremas

Operação El Niño 2026/2027 substitui a tradicional Operação Chuvas e prevê monitoramento contínuo, alertas diários e ações de prevenção contra enchentes, ondas de calor, estiagens e incêndios

Foto: Governo de SP

O Governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (15) um pacote de medidas para enfrentar os impactos das mudanças climáticas, com previsão de R$ 29 bilhões em investimentos até 2029. A estratégia reúne 181 iniciativas do Plano Estadual de Resiliência às Mudanças Climáticas (PEARC) e inclui a criação da operação São Paulo Sempre Alerta – Operação El Niño 2026/2027.

Alertas e monitoramento



A operação contará com um Gabinete Especial para coordenar as ações do governo, concessionárias de serviços públicos, forças policiais e Corpo de Bombeiros.



As regiões do estado serão classificadas em quatro níveis operacionais, conforme o risco identificado: verde (observação), amarelo (atenção), laranja (alerta) e vermelho (emergência).



O Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil produzirá boletins diários com previsões meteorológicas e classificações de risco para as regionais, com horizonte de três dias. Em situações de risco imediato, poderão ser emitidos avisos e alertas diretamente à população.



Os comunicados poderão ser enviados por meio do sistema Cell Broadcast, que exibe mensagens de emergência na tela dos celulares, e por SMS para pessoas cadastradas no número 40199.



O Painel de Inteligência SP Sempre Alerta também receberá novas funcionalidades, incluindo dados do sistema Earth Networks, que permite acompanhar o deslocamento das chuvas e estimar quando elas poderão atingir municípios vizinhos.



Investimentos em prevenção



Lançado em 2025 pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), o Plano Estadual de Resiliência às Mudanças Climáticas orienta ações de adaptação e redução de vulnerabilidades no estado.



Entre os investimentos anunciados estão recursos para obras contra enchentes, segurança hídrica, abastecimento, habitação e prevenção de incêndios.



Na área de drenagem, o governo prevê mais de R$ 1 bilhão para a construção de piscinões e R$ 1,7 bilhão para o desassoreamento de rios e córregos, por meio dos programas IntegraTietê e Rios Vivos.



Também está em estruturação uma parceria público-privada de R$ 9,5 bilhões para ações nos rios Tietê e Pinheiros, incluindo desassoreamento, retirada de resíduos e manutenção de estruturas de contenção.



Na segurança hídrica, R$ 1,7 bilhão estão destinados à construção das barragens de Pedreira e Duas Pontes, que deverão armazenar juntas cerca de 85 bilhões de litros de água e beneficiar aproximadamente 5,5 milhões de pessoas em mais de 20 municípios.



A Sabesp também prevê R$ 9 bilhões em investimentos até 2030 para reduzir perdas, ampliar a disponibilidade de água e modernizar os sistemas de abastecimento.



O pacote inclui ainda ações de habitação para reassentar famílias que vivem em áreas de risco, medidas de apoio à agropecuária e investimentos em prevenção, monitoramento e resposta a emergências.





Saúde terá planos de contingência



A Secretaria Estadual da Saúde elaborou um plano de preparação e resposta ao El Niño para 2026 e 2027, em conjunto com os 17 Departamentos Regionais de Saúde e o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo.



A iniciativa prevê a elaboração de planos regionais de contingência com participação dos municípios, considerando os riscos e as vulnerabilidades de cada localidade.



Entre as preocupações estão doenças transmitidas por mosquitos, como dengue, chikungunya, zika e febre amarela, além de enfermidades associadas à contaminação da água, como leptospirose, hepatite A e doenças diarreicas.



O planejamento também prevê apoio farmacêutico a municípios atingidos por desastres, com a disponibilização de 45 itens, além de soros e vacinas, conforme as necessidades identificadas.

A nova operação substitui a tradicional Operação Chuvas e amplia o monitoramento para diferentes eventos extremos, como tempestades, ondas de calor, estiagens e incêndios florestais. As ações começam em outubro e têm previsão de funcionamento até o fim de 2027, inicialmente.O anúncio foi feito no Palácio dos Bandeirantes, com a participação do governador Tarcísio de Freitas, secretarias estaduais e órgãos que integram o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil.